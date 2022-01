https://cz.sputniknews.com/20220131/slovenskeho-prokuratora-zilinku-si-kvuli-ceste-do-moskvy-predvolali-vybory-u-prvniho-to-selhalo---17421286.html

Slovenského prokurátora Žilinku si kvůli cestě do Moskvy předvolali výbory. U prvního to selhalo

Slovenského prokurátora Žilinku si kvůli cestě do Moskvy předvolali výbory. U prvního to selhalo

Slovenská media informují o tom, že jednání zahraničního výboru k cestě generálního prokurátora Maroše Žilinky do Moskvy se v pondělí (31. 1.) se... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Důvodem bylo, že na zasedání nepřišlo dost poslanců a výbor nebyl usnášeníschopný.Podle Žilinky tento fakt svědčí o „úctě k osobě generálního prokurátora.“Před zákonodárci měl objasnit svou cestu do Ruské federace v souvislosti s uzavřením dohody s tamní generální prokuraturou, kterou podepsal s ruským partnerem Igorem Krasnovem.„Účast jsem vnímal tak, že z historie se umíme poučit a do budoucna přijmout i opatření, abychom se z chyb, k nimž došlo, i v Československu, poučili. Cestou jsem neporušil žádné předpisy. K mé návštěvě je třeba přistupovat objektivně a ne pokrytecky. Nejsem jediný, kdo se setkává se zástupci zemí, které mají problém s dodržováním základních lidských práv a svobod,“ řekl novinářům po odchodu z výboru.Podle jeho slov pozvánka přišla 10. září a zastupitelský úřad začal řešit potřebné formality. Tvrdí, že od velvyslanectví nepřišel žádný náznak, že jde o nevhodnou cestu.„Když přišla pozvánka, nikdo neměl ani šajn, že se připravuje dohoda s USA. Jako generální prokurátor nemohu za to, že ji dali v prosinci do meziresortního připomínkového řízení a konec byl 4. ledna. Pokud jsme chtěli uplatnit připomínky, mohli jsme tak učinit do 4. ledna. A v této lhůtě jsem je uplatnil. Považuji za absurdní, že naše připomínky k dohodě se pojí s naší cestou do Moskvy,“ dodal.Žilinka by měl svou cestu do Moskvy vysvětlovat i na ústavněprávním výboru, jednání je naplánováno na úterý.Připomeňme, že v polovině ledna Žilnika zveřejnil fotografii z cesty do Moskvy, kde se zúčastnil oslav 300. výročí ruské prokuratury, kterou založil car Petr Veliký.„..oslavy 300. výročí ruské prokuratury na Generální prokuratuře Ruské federace v Moskvě...možnost zastupovat Generální prokuraturu Slovenské republiky na oslavách vnímám nejen jako možnost ohlédnout se do minulosti, ale především jako možnost poučit se z ní a najít výzvy k rozvoji orgánů prokuratury do budoucnosti,“ uvedl v popisku k fotografii.Následně slovenský generální prokurátor jasně ukázal, jakých zásad a postojů se drží.„Odmítám černobílé vidění světa a osobní kontakt a komunikaci s hlavami partnerských orgánů státních zastupitelství v zahraničí, včetně Ruské federace, považuji za nezbytný a přínosný k naplnění společného cíle, kterým je ochrana zákonnosti i v globálním měřítku,“ podotkl. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

