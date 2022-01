https://cz.sputniknews.com/20220131/smrtelny-duet-inflace-s-kovidem-ekonom-kovanda-vesti-krach-tretine-hospod-17411555.html

Smrtelný duet inflace s kovidem. Ekonom Kovanda věští krach třetině hospod

Smrtelný duet inflace s kovidem. Ekonom Kovanda věští krach třetině hospod

Navzdory tomu, že v současné době neplatí tak tvrdá protiepidemická opatření, bouře v některých sektorech české ekonomiky pokračuje. Píše o tom server CNN... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Jde především o provozovatele gastronomických služeb, kteří narážejí na tvrdou realitu, poněvadž lidé se do hospod nehrnou. Důvodem je vysoká inflace, která donucuje lidi omezovat výdaje.Podotýká se, že taxikáři na tom nejsou o moc lépe.Podle ekonoma Lukáše Kovandy lidé mají obavy, že by třeba kvůli růstu cen energií nemuseli vyjít.„Firmy jsou zase rády, že ušetří za novoroční večírky,“ podotkl.Stejného názoru se drží ekonomický analytik České spořitelny Petr Zahradník. Ten se domnívá, že spousta domácností bude nucena přehodnotit své výdajové priority.„Když to hodně zlehčím, tak si lidé budou muset odpustit jedno, dvě pivka nebo krabičku cigaret ve prospěch toho, aby uhradili účet za energii,“ přiblížil odborník.Kovanda ještě upozornil na to, že mnohým domácnostem se také zvedají splátky hypotéky, a to o čtyři nebo pět tisíc korun měsíčně.„Je pak jasné, že první, co lidé omezí, je návštěva restaurace. Vařit si mohou doma, a to třeba i jídlo do práce. Navíc stále mnozí zaměstnavatelé tolerují, nebo dokonce vyžadují práci na bázi home office. Tedy i bez konzumace poledního meníčka,“ doplnil.Nelze zapomínat i na strach z nákazy koronavirem.Omezení návštěv hospod, restaurací či barů se podepsalo i na zhoršení situace taxikářů. Navíc když už někteří lidé do gastronomických zařízení vyrazí, pak prý častěji volí lacinější veřejnou dopravu.„To, že zejména v turisticky vyhledávaných místech chybí zahraniční klientela, je pak už evergreenem celých posledních dvou let,“ podotkl ekonom.Kovanda nevylučuje, že třetina podnikatelů v gastronomii je vystavena riziku krachu. Myslí si, že k němu dojde hlavně tehdy, bude-li vláda skoupá s podpůrnými programy.„V lednu už neběží program Antivirus B, který pomáhal i gastropodnikům udržovat si zaměstnance. Takže propouštění hrozí zhruba třiceti procentům zaměstnancům gastra,“ poznamenal.V článku se připomíná i o tom, že módní vlna posledních let zvaná „Suchej únor“ ještě více zkomplikuje situace provozovatelům gastronomických podniků.Podle odhadu Kovandy připraví restauratéry měsíc, kdy někteří Češi nebudou konzumovat alkohol, přibližně o 730 milionů korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

