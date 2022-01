https://cz.sputniknews.com/20220131/smutna-zprava-z-new-yorku-miss-usa-2019-byla-nalezena-mrtva-17411953.html

Smutná zpráva z New Yorku: Miss USA 2019 byla nalezena mrtvá

Smutná zpráva z New Yorku: Miss USA 2019 byla nalezena mrtvá

Miss USA 2019 Cheslie Krystová byla nalezena mrtvá v New Yorku. Informoval o tom deník New York Post s odvoláním na policejní zdroje. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-31T09:03+0100

2022-01-31T09:03+0100

2022-01-31T09:03+0100

celebrity

smrt

úmrtí

new york

modelka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/17411831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e795941464583f6c3e6ad04a769689bd.jpg

Tělo třicetileté vítězky soutěže bylo objeveno v neděli ráno před šedesátipatrovým mrakodrapem. Modelka bydlela v devátém patře budovy, ale naposledy byla viděna ve 29. patře.Podle publikace zanechala Krystová před smrtí vzkaz, v němž uvedla, že chce vše odkázat své matce.Krátce před svou smrtí zveřejnila žena na Instagramu příspěvek, na kterém zveřejnila svou fotografii s popiskem: „Kéž vám tento den přinese klid.“Právnička Chystová zvítězila v soutěži krásy v konkurenci 51 uchazeček o titul Miss USA 2019. Před samotným vyhlášením výsledků prý nervózní nebyla. Ve svém videomedailonku byla rozhořčena situací, kdy jeden ze soudců jí řekl, že do soudní síně nemá nikdy nosit kalhoty, jelikož soudci preferují sukně. Tuto zkušenost označila za velmi „frustrující a ponižující“.Úmrtí českého herce BouchneraVe věku 74 let 13. ledna nečekaně zemřel herec, dabér a tanečník Vítězslav Bouchner. Proslavil se snímky, které byly populární i za našimi hranicemi.Herec vystudoval loutkoherectví a tanec, avšak většinu svého života se věnoval dabingu. „Se zármutkem jsme se dozvěděli o odchodu jednoho z bývalých umělců souboru Laterny magiky, herce a loutkáře Vítězslava Bouchnera,“ píše se na facebookové stránce umělecké scény, jejímž členem byl Bouchner více než dvacet let.Zahrál si ve filmu Gangster Ka, menší roli sehrál v Saturninovi. Co se týče zahraničních snímků, k vidění byl například ve filmu xXx, Hitler: Vzestup zla nebo Iluzionista. Co se dabingu týče, fanoušci seriálu Simpsonovi si ho pamatují jako toho, kdo propůjčil hlas prodavači Aqua. Toho daboval téměř 30 let. Poslední rozloučení proběhlo 24. ledna ve 14:00 ve strašnickém krematoriu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220124/ve-veku-73-let-zemrel-znamy-francouzsky-navrhar-thierry-mugler-17322073.html

new york

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smrt, úmrtí, new york, modelka