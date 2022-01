Stopaře nebrat. Při silniční kontrole byli v Německu zastřeleni dva policisté. Pachatelé unikají

„Podle dosavadních informací při přejíždění vozu BMW nadjezdem na Zámecké ulici ve směru na Staroměstskou ulici nepřizpůsobil řidič svou jízdu stavu a povaze vozovky, jakož ani svým schopnostem a vůz dostal smyk. Následně narazil do vozu Škoda City Go, od kterého byl odražen do auta Toyota CHR, které jelo v protisměrné části vozovky. Do vozu Toyota následně zezadu narazil vůz Volkswagen Golf,“ uvedla policie