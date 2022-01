https://cz.sputniknews.com/20220131/tajemstvi-egyptu-jsou-odhalena-archeologove-objevili-pod-zemi-30-starych-mumii-17412129.html

Tajemství Egyptu jsou odhalena. Archeologové objevili pod zemí 30 starých mumií

Tajemství Egyptu jsou odhalena. Archeologové objevili pod zemí 30 starých mumií

Archeologové objevili v egyptském Asuánu vstup do staré rodinné hrobky schované ve vypálené budově, píše Live Science. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

věda a technologie

egypt

mumie

archeologové

Odborníci nalezli uvnitř 30 mumií různého stáří, včetně několika starších lidí s artrózou, také dětí a jednoho novorozeněte.Výzkumníci zatím hrobku nedatovali, ale předpokládají, že jedna rodina v ní po staletí pohřbívala své nebožtíky.Patrizia Piacentiniová, profesorka z Milánské univerzity, egyptoložka a vedoucí vykopávek má za to, že hrobka pochází nejspíš z ptolemaiové a římské doby, od I. století před naším letopočtem do II. nebo III. století našeho.Objevená nekropole se stala jedním z 300 pohřebišť nalezených archeology v okolí mauzolea Agy Khana, které se nachází na vrcholu menšího kopce na břehu Nilu.Ale zatímco se většina jiných hrobek nachází pod zemí anebo je vykopána ve skalnatých kopcích, tato je unikátní tím, že se nachází uvnitř větší pozemní struktury. Proto bylo toto pohřebiště používáno zřejmě na přinášení obětí.„Zdá se, že díky své poloze v údolí byla tato budova používána jako posvátné místo, kde se přinášely oběti bohu plodnosti Chnumovi, který byl zvlášť uctívaný v Asuánu,“ řekla Piancetiniová. „Kdo mohl líp než on zajistit věčný život pohřbeným v této hrobce?“Patrizia Piancetiniová a její tým objevili na zdích budovy stopy po ohni. Mohly být zanechány těmi, kdo tu konali obřady anebo vykradači hrobek. Archeologové ale objevili dodatečné důkazy toho, že se tu konaly obřady. Uvnitř byly nalezeny kosti zvířat, zbytky rostlin, ovoce, úlomky vázy, náhrdelník a další předměty.Vedoucí vykopávek poznamenala, že ještě budou muset nálezy zanalyzovat, aby zjistili jejich stáří a další podrobnosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

egypt

2022

egypt, mumie, archeologové