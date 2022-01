https://cz.sputniknews.com/20220131/tentokrat-ne-kvuli-covidu-zemedelci-planuji-ve-stredu-protest-formou-tzv-spanile-jizdy---17416905.html

Tentokrát ne kvůli covidu. Zemědělci plánují ve středu protest formou tzv. spanilé jízdy

V Moravskoslezském kraji se protest zemědělců bude konat v Opavě. Kolona traktorů by na jízdu městem měla vyjet ve 12:00 z areálu společnosti Zemědělská v Kylešovicích. Informovala o tom ČTK s odkazem na slova předsedy Regionální agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka.Ve Zlínském kraji by měli zemědělci vyjet na traktorech na několika trasách. Co se týče Plzeňského kraje, pak tam se protesty zemědělců chystají na Rokycansku a na severu a jihu Plzeňska. Na Rokycansku pojedou traktory a další technika farmářů z okresu z Oseka do Rokycan.Na tiskové konferenci se AK a ZS ohradily vůči tomu, že do regionů předminulý týden vyjela technika Agrofertu. Podle nich se jednalo o řadové zemědělce, kteří se obávali nejasných dopadů změn dotační politiky.Co se týče důvodu protestu, pak zmiňme, že Strategický plán Společné zemědělské politiky pro roky 2023 až 2027 upravuje výši různých zemědělských dotací. Resort zemědělství ho zaslal Evropské komisi 28. ledna. Podle AK a ZS se tak ale stalo bez zohlednění jejich připomínek. Hlavně jde o navýšení dotace na prvních 150 hektarů na 23 procent celkového objemu peněz oproti deseti procentům. To byl plán bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana.Jak konstatoval prezident AK Jan Doležal, důvod výběru středy má i symbolický charakter. První středu v měsíci totiž probíhá zkouška sirén. Chtějí tak ukázat, jak závažná je situace. Vysvětlil, že Praha bude z protestních jízd vyjmuta. Nechtějí komplikovat lidem život kvůli dopravní situaci v Praze.Obě organizace dlouhodobě varují před tím, že podle jejich odhadů cílené snížení dotací pro podniky větší 150 hektarů povede k drastickému útlumu náročnější produkce, kam patří živočišná produkce jak mléka, tak i masa. Podle AK a ZS starý systém rozdělování dotací náročnější produkci odměňoval, avšak nyní tomu tak nebude.Protest v PrazeV neděli odpoledne se konala na pražském Václavském náměstí demonstrace Za svobodu a občanská práva, proti povinnému očkování a proti třídění občanů do více kategorií. Akce je pořádána uskupením ÚI Svobody. Moderoval ji předseda Svobodných Libor Vondráček a odhadem se jí účastnilo několik tisíc lidí.Na akci byla vidět senátorka Alena Dernerová za STAN či poslankyně Karla Maříková z SPD. Dále se akce účastnila například organizátorka petice zdravotních sester, které se odmítají očkovat proti covidu, Adriana Čipižáková.Kromě toho na akci promluvila i právnička Jana Zwyrtek Hamplová. To, co zažíváme, je podle jejích slov bezpráví. Na pódiu se objevil i zdravotnický expert Ondřej Dostál.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

