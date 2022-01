https://cz.sputniknews.com/20220131/u-jihoafricke-zeny-nakazene-virem-hiv-bylo-zjisteno-21-mutaci-koronaviru-17417140.html

U jihoafrické ženy nakažené virem HIV bylo zjištěno 21 mutací koronaviru

U jihoafrické ženy nakažené virem HIV bylo zjištěno 21 mutací koronaviru

Podle studie zveřejněné na internetových stránkách Social Science Research Network (SSRN) byla HIV pozitivní žena v Jihoafrické republice nakažena koronavirem... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že jednalo se o beta kmen. Zároveň tato žena nebyla dlouho řádně léčena na vir HIV, se kterým se narodila.V lednu 2021 byla žena pozitivně testována na koronavirus. V září byla hospitalizována v nemocnici v Kapském Městě, kde jí byl rovněž potvrzen COVID. Testy prokázaly, že se jednalo o infekci trvající nejméně devět měsíců, nikoli o opakovanou infekci. Negativní výsledek testu byl získán až koncem listopadu.Dále se uvádí, že žena měla od ledna 2021 problémy s dodržováním léčby HIV. Po přijetí do nemocnice byla léčba obnovena.Autoři vědeckého článku zdůraznili, že jimi zkoumaný případ „doplňuje důkazy o tom, že těžká imunosuprese spojená s nekontrolovanou infekcí HIV může vést k chronické infekci SARS-CoV-2“. Jak bylo uvedeno, takové přetrvávající infekce způsobují „hromadění mutací, z nichž některé vedou k eliminaci imunitní odpovědi a vzniku nových variant“.Podle Rivzanova existuje také teorie, že kmen omikron koronaviru pochází z těla osoby nakažené virem HIV v Jihoafrické republice.Omikron v RuskuVedoucí Rospotrebnadzoru Anna Popova 28. prosince uvedla, že Rusko bylo první a jedinou zemí, která zkoumala kmen omikron v Jihoafrické republice. Upřesnila také, že neočkovaní občané snaží nákazu tímto kmenem hůř. Podle ní je omikron v řadě zemí již dominantní a pravděpodobně postupně vytlačí variantu delta. V Rusku přitom taková situace nenastala.Ředitel centra Vector Rinat Maksjutov 22. prosince uvedl, že nový kmen koronaviru omikron se šíří rychleji než delta a mohl by jí vytvořit vážnou konkurenci, a to i v Rusku.Ruské úřady vyzývají občany, aby se nechali očkovat a chránili tak své zdraví a postarali se o své blízké. Rusové jsou očkováni zdarma. V zemi je registrováno pět vakcín proti koronaviru: Sputnik V, Sputnik Lite, EpiVacCorona, EpiVacCorona-N a CoviVac.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

