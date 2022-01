https://cz.sputniknews.com/20220131/vsadime-se-ze-takovy-recept-na-kureci-prsicka-jste-jeste-nevideli-idealni-pro-lenive-17410912.html

Vsadíme se, že takový recept na kuřecí prsíčka jste ještě neviděli! Ideální pro lenivé

Tak takový recept na přípravu kuřete jste zaručeně nezkoušeli. Kuřecí prsíčka se připravují téměř samostatně a navíc vám pomůžou vrátit se zpět do formy.

Jaro se nebezpečně blíží a to samozřejmě znamená, že postupně začneme shazovat teplé bundy a svetry. Mnozí si však během zimy nashromáždili nějaké ty zásoby tuku, pokud patříte do této skupiny, recept na kuřecí prsíčka určitě oceníte. Jejich příprava je naprosto nenáročná a maso zůstává jemné a šťavnaté.Co budete potřebovat?Způsob přípravyKuřecí prsíčko vysušte utěrkou nebo papírovým ubrouskem a dobře potřete solí a kořením. Maso nechte trochu marinovat a zatím v hrnci přiveďte do varu mléko. Pozor! Mléka musí být dostatečné množství, aby v něm bylo maso úplně ponořené. Když nastal bod varu, opatrně do něj ponořte kuřecí prsíčko, opět přiveďte k varu, ztište oheň a nechce maso vařit přesně 30 sekund. Poté sundejte hrnec ze sporáku a dobře ho zabalte do utěrky. Nechte maso na dvě až tři hodiny pomalu vystydnout.Hotovo, dokonale šťavnaté a hlavně dietní kuřecí prsíčko je hotové. Nechte si chutnat!Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

