Žena v Taškentu hodila dítě do medvědího výběhu v zoologické zahradě

Žena v Taškentu hodila dítě do medvědího výběhu v zoologické zahradě

Žena v Taškentské zoo shodila tříletou dceru do voliéry s medvědem hnědým. I přes snahu návštěvníků a zaměstnanců zoo se ženu nepodařilo zastavit, ta i přesto... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Tisková služba zoo uvedla, že kavkazský medvěd hnědý Zuzu sledoval počínání ženy, která shodila dítě do jeho výběru. Poté dravec „pomalu sestoupil do příkopu, přistoupil k dívce, přičichl k ní a odešel. Pracovníci zoo „rychle zareagovali a nalákali ho do vnitřního prostoru, kam medvěd okamžitě odešel“.Zoo se zavázala převzít veškeré náklady na léčbu dívky a proti matce bylo zahájeno trestní řízení za pokus o vraždu. Ženě hrozí až 15 let vězení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

