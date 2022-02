https://cz.sputniknews.com/20220201/bezpecnosti-rada-projednala-sve-obavy-o-ukrajinske-otazce-z-ukrajiny-zatim-nejsou-pozadavky-o-pomoc-17435314.html

Bezpečností rada projednala své obavy o ukrajinské otázce. Z Ukrajiny zatím nejsou požadavky o pomoc

Bezpečností rada projednala své obavy o ukrajinské otázce. Z Ukrajiny zatím nejsou požadavky o pomoc

Dnes zasedala Bezpečností rada státu, kde zazněly obavy z postupů Ruska, které se považují za možnost agrese vůči Ukrajině. Premiér Petr Fiala sdělil... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T19:25+0100

2022-02-01T19:25+0100

2022-02-01T19:26+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

pomoc

bezpečnostní rada

petr fiala

jan lipavský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/17253050_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a5d9cbafac5779ca7e883fa39a0337b2.jpg

Poté, co nastoupila do vedení vláda Petra Fiala, se konalo první jednání Bezpečností rady státu. Rada považuje kroky Ruska za možnou agresi vůči Ukrajině.Premiér rovněž potvrdil, že se Česko bude připravovat na možné dopady, pokud dojde ke konfliktu.K jednání se vyjádřil také ministr Lipavský, který je rád, že se situace projednává.Zároveň však vyjádřil, že Česká republika zcela odmítá použití síly.Na své cestě na Ukrajinu chce jednat také o možné pomoci.Za STAN se vyslovil ministr vnitra Vít Rakušan, který sdělil, že již dávno existují možnosti, jak postupovat v různých situacích. Z těchto možností se také vychází. Je zde možnost humanitárně pomáhat a to přímo na místě zasažení. Zároveň také platí dohoda se Slovenskem, takže na slovensko-ukrajinských hranicích by mohli pomáhat čeští policisté.V minulém týdnu došlo ke schválení daru dělostřelecké munice, který schválila současná vláda. Dnes došlo k podepsání smlouvy mezi Českem a Ukrajinou, nicméně zatím nejsou ze strany Ukrajiny žádné požadavky na pomoc, uvedla ministryně obrany Jana Černochová.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220201/sef-ministerstva-obrany-ukrajiny-po-rozhovoru-s-polskym-kolegou-cekame-na-zajimave-darky-17433394.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, pomoc, bezpečnostní rada, petr fiala, jan lipavský