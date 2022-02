https://cz.sputniknews.com/20220201/chmu-varuje-musime-se-pripravit-na-vydatna-snezeni-a-silny-vitr-17433015.html

ČHMÚ varuje: Musíme se připravit na vydatná sněžení a silný vítr

ČHMÚ varuje: Musíme se připravit na vydatná sněžení a silný vítr

Z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, vyplývá, že se musíme připravit na značné sněžení zejména v horských oblastech a na silný... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T16:50+0100

2022-02-01T16:50+0100

2022-02-01T16:50+0100

česko

počasí

vítr

sněžení

výstraha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/941/49/9414968_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_37f24ca9db123f654b452741258136b3.jpg

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu upřesňující předchozí, podle které se oblast varování před silným nárazovým větrem rozšiřuje zejména o severní Moravu a část Slezska, vydatné sněžení se bude týkat zas spíše horských regionů:Přitom v různých regionech Česka do středečního večera může napadnout 15 až 35 centimetrů sněhu. Meteorologové varují, že jelikož v noci dojde k jistému oteplování, sníh bude zjevně těžký a mokrý, takže dokáže třeba lámat větve a způsobit další škody, třeba v energetice. Nejvíce bude sněžit zejména ve večerních a nočních hodinách, ve středu by měly srážky přejít ve smíšené.Počítat se silným větrem se může téměř na celém území ČR, s výjimkou Zlínského kraje a také částí Olomouckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.Kombinace srážek a větru pak může způsobovat tvorbu sněhových jazyků a závějí.Silný vítr řádí už několik dníJiž o víkendu Sputnik informoval, že Českou republiku sužuje silný vítr, jenž komplikoval dopravu a k tomu nechal tisíce lidí bez proudu. Podle informací si vyžádal i svoji první oběť. Kvůli silnému větru byl zastaven o víkendu provoz na hlavní železniční trati směrem ze Slovenska do České republiky. Důvodem byla trolej, která před polednem spadla poblíž Lanžhotu na Břeclavsku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220201/oblak-slunecni-plazmy-pokryje-zemi-na-dva-dny-odbornici-upozornuji-na-magnetickou-bouri-17429451.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, vítr, sněžení, výstraha