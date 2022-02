https://cz.sputniknews.com/20220201/cina-jako-vyznamna-technologicka-mocnost-zeman-popral-si-tin-pchingovi-k-novemu-roku--17426379.html

Čína jako významná technologická mocnost. Zeman popřál Si Ťin-pchingovi k novému roku

Čína jako významná technologická mocnost. Zeman popřál Si Ťin-pchingovi k novému roku

Lunární Nový rok patří v Číně k těm největším svátkům roku. V předvečer tak důležitého svátku zveřejnil prezident Miloš Zeman zdravici svému čínskému protějšku... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T10:27+0100

2022-02-01T10:27+0100

2022-02-01T10:27+0100

česko

čína

miloš zeman

si ťin-pching

nový rok

přání

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/15917956_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_7b90ccc3d9efac820ea30903ed984dc8.jpg

Česká republika má podle prezidenta k asijskému obrovi blízko. „Vážení čínští přátelé, Nový rok se slaví v České republice k poněkud jinému datu, než v Čínské lidové republice, ale tato data nejsou od sebe příliš vzdálena. A stejně tak od sebe nejsou vzdálena Česká a Čínská lidová republika a to nikoli v geografickém smyslu, ale ve smyslu zemí, které usilují o prosperitu a které se mohou opírat o bohaté kulturní dědictví,“ uvedl prezident.Podle prezidenta dosáhla Čína v posledních letech mnoha významných úspěchů a v některých oblastech podle něj předstihla už i USA a stala se významnou technologickou mocností.Zmiňme, že v Číně vítají příchod nového roku podle tradice modlitbami v chrámech, ohňostroji, ale především rodinnými sešlostmi a hostinami. Lidé, kteří studují a pracují ve velkých městech, se hromadně vrací domů za rodinou.Peking se za pár dní promění v centrum sportovního dění, bude se tam totiž konat olympiáda. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní, tak i zimní olympijské hry.Město Peking tak bude čtvrté či páté asijské město, které hostilo zimní olympijské hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v 1972, druhé bylo Nagano také v Japonsku v 1998 a třetí byl Pchjongčchang v Jižní Koreji v 2018. Město Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, může být dle různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie.Některé země se však připojily k diplomatickému bojkotu, který USA vyhlásily proti Číně kvůli porušování lidských práv v této zemi. Mezi těmito zeměmi je i Česká republika. Premiér Petr Fiala během jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem a místopředsedou Liborem Varhaníkem potvrdil, že nikdo z členů české vlády nenavštíví Peking během únorové olympiády. Kromě Spojených států a ČR nevyšlou žádné vládní představitele také Austrálie, Velká Británie, Kanada, Nizozemsko a Dánsko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220201/jagr-na-olympiadu-trener-pesan-promluvil-o-mozne-nominaci-kvuli-covidu-19-17424902.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, miloš zeman, si ťin-pching, nový rok, přání