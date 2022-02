https://cz.sputniknews.com/20220201/divna-tradice-kralovske-rodiny-proc-alzbeta-ii-neji-hranate-sendvice-17422077.html

Divná tradice královské rodiny. Proč Alžběta II. nejí hranaté sendviče

Divná tradice královské rodiny. Proč Alžběta II. nejí hranaté sendviče

Královna Velké Británie má zvláštní zvyk, během odpoledního čaje údajně striktně odmítá jídlo s ostrými hranami. Proč tomu tak je? Čtěte dál a dozvíte se. 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T08:02+0100

2022-02-01T08:02+0100

2022-02-01T08:02+0100

celebrity

velká británie

královská rodina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/750/87/7508770_0:72:2798:1646_1920x0_80_0_0_2b6569c139dd9655abd144904f1d8c8e.jpg

95letá královna Alžběta má přísnou dietu a má striktní harmonogram, kdy se jídlo musí podávat, ovšem údajně také věnuje velkou pozornost i tvaru svého jídla. Bývalý královský šéfkuchař prozradil, že Její Veličenstvo odmítá jídla s ostrými hranami kvůli tradici, sděluje portál Expres.Z tohoto důvodu nesmí být žádné královniny sendviče čtvercového tvaru, vysvětlil bývalý královský kuchař Graham Newbould.V rozhovoru pro tisk Hello! Newbould vysvětlil pravý důvod svérázné tradice.Další teorií vysvětlující důvod, proč královna preferuje sendviče s kulatými okraji, je zmínka o tom, že princ Albert, manžel královny Viktorie, údajně věřil, že konzumace jídla ve tvaru rakve nenosí štěstí.Základní pochoutkou odpoledního čaje Jejího Veličenstva jsou tradiční koláčky, které si zdobí kopečkem smetany a džemu, odhalil Darren McGrady, bývalý šéfkuchař Buckinghamského paláce.K odpolednímu čaji si královna dává Earl Grey se zvoleným dortem, třeba zázvorovým nebo čokoládovým sušenkovým dortem.Královna je údajně „čokoholik“, ráda si tedy pochutnává na sladkostech.Bývalý šéfkuchař McGrady řekl, že čokoládový sušenkový dort je jedním z oblíbených lahůdek britské královny, ovšem královna není sama, kdo má rád sladké.Čokoládovo-sušenkový dort podle stejného receptu chutná i princi Williamovi.Vévoda z Cambridge se do dortu zamiloval, když ho ochutnal u odpoledního čaje se svou babičkou, ocenil ho natolik, že si ho v roce 2011 zvolil jako svatební dort.Bývalý královský kuchař dokonce zveřejnil na svých stránkách recept tohoto dortu pro lidi, kteří by si přáli upéct stejný dort, jaký měli na svatbě princ William a Kate Middletonová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, královská rodina