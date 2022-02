https://cz.sputniknews.com/20220201/jagr-na-olympiadu-trener-pesan-promluvil-o-mozne-nominaci-kvuli-covidu-19-17424902.html

Jágr na olympiádu? Trenér Pešán promluvil o možné nominaci kvůli covidu-19

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán oznámil, že sleduje výkony 49letého Jaromíra Jágra, kterého však nemůže nominovat na Zimní olympijské hry... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T09:13+0100

2022-02-01T09:13+0100

2022-02-01T09:13+0100

česko

hokej

jaromír jágr

zimní olympijské hry 2022 v pekingu

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1089/31/10893122_0:179:2967:1847_1920x0_80_0_0_14a9492b5db34827999197b70b7bc805.jpg

Tréninku české reprezentace v Pekingu se v úterý účastnilo deset hráčů do pole, roli brankáře již tradičně plní kustod Petr Šulan. Další hráči do Číny teprve dorazí, někteří zase měli pozitivní test na covid-19.Jaromír Jágr ve 49 letech stále hraje extraligu za Kladno. V této sezóně útočník odehrál 32 zápasů a získal 19 bodů (8 gólů a 11 asistencí).Varování pro olympionikyTajné služby a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varují české olympioniky v Číně a doporučují sportovcům, aby svá elektronická zařízení chránili novými hesly, aplikacemi se šifrováním a jednorázovými SIM kartami.Neměli by si brát s sebou zbytečnou elektroniku a neměli by se připojovat k čínskému veřejnému internetu. Informovala o tom mluvčí NÚKIB Aneta Nevšímalová.Pro účastníky Zimních olympijských her v Pekingu byl vypracován manuál pod názvem Cestujte (kyber)bezpečně: doporučení pro cesty do zahraničí. Manuál je dvoustránkový a má celkem 10 bodů, z nichž první čtyři se věnují přípravě na cestu a dalších šest tomu, jak dodržovat kybernetickou bezpečnost během samotné cesty.Úkolem manuálu je vysvětlit českým sportovcům mířícím na olympiádu v Pekingu i veřejnosti základy kybernetické bezpečnosti a poradit jim, jak používat technologie, aby byla jejich komunikace v zahraničí bezpečnější.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

