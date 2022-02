https://cz.sputniknews.com/20220201/jan-drgonec-k-obrannej-dohode-s-usa-loz-ma-kratke-nohy-verim-v-uspech-referenda-17429520.html

Ján Drgonec k obrannej dohode s USA: Lož má krátke nohy. Verím v úspech referenda

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ignorovala nálady v spoločnosti a poverila ministra obrany Jaroslava Naďa podpísaním obrannej dohody s USA.

Slovenský ústavný právnik doc. JUDr. Ján Drgonec DrSc. je emeritný sudca Ústavného súdu SR, bývalý člen Súdnej rady SR a bol aj poslancom slovenského parlamentu. Jeho názory v oblasti ústavnosti rešpektuje veľká väčšina právnikov, ctia si ho mnohí politici i ostatní činovníci, ktorí prichádzajú do styku s Ústavou SR. Je autorom mnohých publikácii a diel zaoberajúcich sa ústavnosťou, jej komentovaním a rovnako aj jej dosah v oblasti slobody a práv občanov, slobody prejavu a slobody po prejave, ako aj ochrany ústavnosti. Preto sme sa obrátili práve na jeho právne argumentácie v nasledujúcom rozhovore.Pán Doktor, Vy ste jedným z iniciátorov petície za vypísanie referenda o súhlase či nesúhlase s obrannou dohodou s USA teda aj o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR. Prečo ste sa rozhodli podieľať na takejto akcii?Ján Drgonec: Dohoda o obrannej spolupráci s USA je formulovaná tak, aby po výklade toho, čo v nej je, dovolila aj to, o čom sa v nej výslovne nehovorí. Tak sa umožňuje aj použitie rakiet s jadrovými hlavicami pre umiestnenie na Slovensku a následne pre odpálenie zo Slovenska. Konkrétne, na to je v Dohode článok 4, najmä článok 4 odsek 1. Slovenská vláda nemá vplyv na rozmiestnenie rakiet ani na ich odpálenie. Ak rakety zo Slovenska odletia na prvý úder, iné rakety sa vrátia na Slovensko v odvetnom údere. Vy sa túžite vypariť v jadrovom hríbe? Preto v egoistickom záujme vynakladám sily, ktoré vládzem vynaložiť, aby Slovensko zostalo bez cudzích jadrových zbraní.Mohli by ste konkrétne vytknúť ako bývalý sudca Ústavného súdu SR, čo Vám všetko z hľadiska ústavnosti prekáža na pripravovanej zmluve s USA?Mohol by som vytknúť veľmi konkrétne, v čom sa Ústava Slovenskej republiky porušuje ustanoveniami Dohovoru, no väčší význam prikladám upozorneniu, že ak by som chcel vytknúť všetko podstatne protiústavné, buď by ste rozhovor so mnou museli uverejňovať celoročne, alebo by ste ho museli vydať knižne. A k porušeniu Ústavy SR sa pripája porušovanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Napríklad, článkom 3 odsek 3 písmeno b) Dohovoru sa súkromným osobám, podnikajúcim aj túžiacim po pokojnom živote, obmedzuje právo pokojne užívať svoj majetok. Američania v súlade s praxou, akú uplatňujú v iných okupovaných štátoch, si priznávajú právo užívať súkromný majetok bez náhrady. Bez toho, aby platili nájomné alebo odškodné za poškodenie obsadeného majetku.Vy ste našli v zmluve isté nesúlady s Ústavou SR. Poradcovia a právnici pani prezidentky zase nenašli žiadne nedostatky v hlavnom zákone republiky. Ako je to možné, že Vy máte celkom opačný názor, ako spomínaní poradcovia hlavy štátu?To je memento, najmä pred podnikateľov. Ak budú mať potrebu nechať sa zastúpiť advokátmi na pol úväzok pracujúcimi pre prezidentku Slovenskej republiky, "lebo sú dobrí, istotne najlepší," pre seba lepšie urobia, ak si to rozmyslia. Tí radcovia a poradcovia zďaleka nie sú takí dobrí, ako predstierajú. Môj "celkom opačný názor" je daný vernosťou Ústave SR a Slovenskej republike. Nemám pre koho klamať a predstierať. Všetko, čo chcem dosiahnuť, je prijatie takej Dohody s vládou USA, ktorá nezapredá štát, v ktorom žijem.V tejto súvislosti sa chcem opýtať, ako sa pozeráte na to, že vláda odignorovala a hodila do koša aj 35 pripomienok k zmluve od Generálneho prokurátora SR Žilinku?Doktor Žilinka odviedol výbornú prácu v prospech záujmov Slovenskej republiky. Upozornil na miestami detinské chyby amatérskeho ministra Naďa a o málo zbehlejšieho ministra Korčoka. Napríklad, upozornil na neuveriteľné - že Dohoda má rozdielnu úpravu podľa toho, či je v angličtine alebo v slovenčine. Až sa bude uplatňovať, tak podľa toho, čo je v angličtine. Silnejšia zo strán sa nebude viazať textom v jazyku, ktorému nerozumie. Ani tak málo vláda neurobila, že by túto záležitosť neprehliadla. Pre členov vlády je dôležitejšie pestovať verejné presvedčenie o nepriateľovi na čele Generálnej prokuratúry, ako aspoň minimálne zlepšiť Dohodu s USA .Myslíte si, rovnako ako ja, že si prezidentka Čaputová protirečila, keď najskôr s oduševnením vyhlásila, že plne súhlasí so zmluvou s USA a hneď nato, začala hovoriť o interpretačnej doložke k zmluve, ktorá obsahuje výčitky opozičných strán a odbornej verejnosti?Samozrejme, že si protirečila. Lož má krátke nohy.Má takáto doložka právnu relevantnosť? Musí USA z právneho hľadiska, teda aj v samotnej praxi rešpektovať naše záväzky ešte za éry Československa k dohode o nešírení atómových zbraní na našom území, ak to nie je zakotvené v zmluve? Pripomínam, že dohodu o zákaze jadrových zbraní v roku 2017 Slovensko nepodpísalo, rovnako ako všetky členské štáty NATO.Dohovorom o nešírení jadrových zbraní sa občanom Slovenskej republiky zalepujú oči. Ten dohovor zakazuje výrobu jadrových zbraní všetkým nejadrovým mocnostiam. Okrem iného aj Slovenskej republike. Jadrové mocnosti nám nesmú jadrové zbrane predávať, požičiavať, prenechávať a ani inak nám ich sprístupniť. No samé od seba a pre seba ich môžu rozširovať vôkol celej planéty do sýtosti. Interpretačná doložka je právne natoľko bezvýznamná, že keby Kancelária prezidenta SR k Dohode namiesto interpretačnej doložky pripojila pamätníček s kresbami pre prezidentku, urobí lepšie.Ako sa pozeráte na výrok ministra Naďa z utorka 25. januára, že všetci tí, ktorí sú proti zmluve s USA sú vlastizradcovia? Určite tam patrím ja, Vy a teda aj všetci občania Slovenska, ktorí nesúhlasia s takýmto “pozývaním listom“.Všetko, čo vláde verejne praskne, riešia členovia vlády obrovskými a úbohými lžami. Do toho teraz prichádza Jaroslav Naď - reinkarnácia inkvizítora Tomása de Torquemadu a sovietskych ministrov vnútra Jagodu a Ježova. Upáliť, vypočúvať, mučiť, popraviť. Taký návod na postup si pamätá oživené monštrum. Každý s iným názorom má visieť. Ak to nepôjde inak, nech sa vo väzbe pri cvičení obesí. Samozrejme, preto, lebo v ňom drieme nepriateľ.Aký predpokladáte vývoj petície a následného referenda? Veríte v úspešnosť referenda nielen k vašej spokojnosti, ale aj občanov Slovenska, ktorým nie je ľahostajné, že tu budú 10 rokov pôsobiť americkí vojaci?Verím v úspech. Inak by som neprehajdákaval časť života na prácu okolo referenda. Dúfam, že uveria aj občania, ktorým nie je ľahostajné, kto sa bude promenádovať slovenskými ulicami. Mimochodom, so zmluvným záväzkom slovenskej strany, že nebude mať trestnú jurisdikciu nad kádrami v amerických uniformách, ba ani nad ľuďmi, ktorí budú vojakov sprevádzať a americkým vojakom slúžiť. Také výsady sa zmluvne nezaručovali ani ruským okupantom po roku 1968.Nebude to už zbytočnosť, ak bude referendum úspešné a obyvatelia Slovenska tento rozporuplný dokument dokážu zniesť zo sveta, aj keď ho už ratifikuje parlament a podpíše prezidentka?Referendum sa nedá vykonať skôr, ako štátne orgány Slovenskej republiky definitívne na seba vezmú všetky záväzky z mizerne dojednanej dohody. Veľká schvaľovačka je pripravená na 2. február. Napriek tomu referendum nie je zbytočné. Možnosť torpédovať uzavretú Dohodu nadväzuje na výsledok referenda. Ak sa referendum uskutoční, aj v tomto prípade zase prehovoria Čaputovej poradcovia i sama Čaputová. Napriek tomu nádej žije. Má ústavný základ.Ďakujem za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

