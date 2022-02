https://cz.sputniknews.com/20220201/lidem-z-okoli-vrbetic-vyplatil-resort-vnitra-necelych-14-milionu-v-ramci-odskodneho-17427713.html

Lidem z okolí Vrbětic vyplatil resort vnitra necelých 14 milionů v rámci odškodného

Jak se píše na webu ministerstva vnitra, speciální zákon „lex Vrbětice“ platí první měsíc. Na jeho základě mohou obyvatelé obcí z okolí Vrbětic žádat o jednorázové odškodnění za újmu, kterou utrpěli kvůli výbuchům v areálu muničního skladu. K poslednímu lednovému dni resort vnitra obdržel 6768 žádostí o odškodnění. Celkem 2193 žádostí již resort posoudil a vyplatil 13 690 508 Kč.O jednorázové odškodné mohou žádat všichni lidé s trvalým pobytem v Bohuslavicích nad Vláří, Haluzicích, Lipové, Slavičíně nebo Vlachovicích. Pobyt zde museli mít mezi 16. říjnem 2014 a 13. říjnem 2020. Žádost mohou lidé poslat až do 30. června tohoto roku.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Nutno podotknout, že česká média se v posledních dnech živě zajímala o spis, týkající se kauzy Vrbětice, který měla Kancelář prezidenta omylem skartovat. Případem se měla zabývat policie a také sněmovní bezpečnostní výbor. Radiožurnál a Respekt.cz přišly s informací, že Policie ČR prověřuje, zda Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Novináři se přitom odvolávají na tři důvěryhodné zdroje, a to jak z okolí prezidenta a Pražského hradu, tak i na zdroje blízké vyšetřování.K danému spisu vydala Kancelář prezidenta republiky nové prohlášení. Se spisem bylo nakládáno v souladu s tím, jak ho zpracovatel označil, konkrétně se mělo jednat o běžnou poštu v druhém nejnižším stupni utajení a bylo s ním zacházeno v souladu s platnou legislativou. V prohlášení Kanceláře prezidenta se však dále poukazuje na to, že dokument byl ze strany BIS dostaven na Hrad v nepořádku.Skartace prováděly oprávněné osoby v zabezpečené oblasti na certifikovaných zařízeních, o každé skartaci je uchován protokol. S obsahem písemnosti se neseznámily nepovolané osoby a nebyla ohrožena ochrana utajovaných informací, uvedli v prohlášení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

