Litva poškozuje americké firmy prostřednictvím zákazu tranzitu běloruského draslíku, řekl podnikatel

Rozhodnutím o zákazu tranzitu běloruského draslíku Litva poškozuje americké společnosti, jelikož tento produkt je také zařazen do kategorie zabezpečení národní... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

Připomněl, že ještě v roce 2017 byla potašová hnojiva klasifikována jako strategické produkty, které zajišťují národní bezpečnost USA.Rozhodnutím litevské vlády byla dohoda o tranzitu běloruských hnojiv zrušena od 1. února, což bylo výsledkem sankcí uvalených Spojenými státy 8. prosince proti společnosti Bělaruskalij. Přitom 21. prosince Koordinační komise pro zajištění ochrany objektů důležitých pro litevskou národní bezpečnost rozhodla, že dohoda mezi státní železniční nákladní přepravní společností Lietuvos Gelezinkelai a Bělaruskalij neodpovídá zájmům národní bezpečnosti. Na základě těchto zjištění se kabinet rozhodl vypovědět smlouvu, která byla podepsána v roce 2018 a platila do roku 2023 a zajišťovala železniční tranzit přes Litvu a naložení v přístavu Klaipeda 11 milionů tun ročně běloruských hnojiv.Bývalý litevský premiér Saulius Skvernelis přitom uváděl, že v důsledku ukončení smlouvy mezi litevskými železnicemi a společností Bělaruskalij se škody mohou pro litevskou ekonomiku pohybovat v rozmezí od jedné až do několika miliard eur.Skandál v Litvě vypukl poté, co Spojené státy zavedly sankce proti Bělaruskaliji, nicméně litevské dráhy pokračovaly v tranzitu běloruských výrobků přes území Litvy, za nějž už dostaly zaplaceno. Šéfové ministerstev zahraničí a dopravy podali pak demise, premiérka ovšem petici nevyhověla. Šéf litevských drah Mantas Bartushka rezignoval. Litevský prezident Gitanas Nauseda řekl, že situace kolem Bělaruskaliji značně poškodila pověst státu. Na tomto pozadí litevské ministerstvo dopravy oznámilo o svých plánech podání návrhu vládě o uvalení sankcí na společnost Bělaruskalij i na vnitrostátní úrovni prostřednictvím přijetí zákona. Za tímto účelem připravilo ministerstvo návrh zákona, který zakazuje tranzit zboží z Běloruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

