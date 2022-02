https://cz.sputniknews.com/20220201/ministri-zahranici-slovenska-a-ceske-republiky-prijedou-na-ukrajinu-co-ma-v-planu-lipavsky-17430983.html

Ministři zahraničí Slovenska a České republiky přijedou na Ukrajinu. Co má v plánu Lipavský?

Ministři zahraničí Slovenska a České republiky přijedou na Ukrajinu. Co má v plánu Lipavský?

Ministři zahraničí Německa a Francie hodlají během své návštěvy Ukrajiny 7. a 8. února navštívit Donbas, uvedl v úterý na briefingu mluvčí ukrajinského... 01.02.2022

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian již dříve uvedl, že 7. a 8. února odcestuje na Ukrajinu společně se svou německou kolegyní Annalenou Baerbockovou.Dne 27. ledna navštívil ministr zahraničí Jan Lipavský ústředí NATO v Bruselu. Setkal se s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem, kterému potvrdil prioritu, kterou aliance a transatlantické vztahy mají v politice nové české vlády.Kromě jiného zdůraznil význam jednotného postoje aliance v kontextu „hrozící ruské invaze“ na Ukrajinu. Ministr dodal, že se „shodli ohledně nepřijatelnosti ruských návrhů bezpečnostních záruk“. Podle jeho slov má mít Ukrajina právo zvolit si své vlastní směřování.Lipavský podpořil i přijetí Strategické koncepce na červnovém summitu NATO v Madridu. Prioritou České republiky je posílení zejména politické dimenze aliance včetně jejího globálního záběru.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samovyhlášeným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru roku 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se stalo oběťmi konfliktu asi 13 tisíc lidí. Otázka urovnání situace na Donbasu se projednává mj. na schůzkách kontaktní skupiny. I po dosažení dohod o příměří však pokračují přestřelky, v DLR bylo hlášeno ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem.Moskva nejednou prohlásila, že Kyjev neplní minské dohody a protahuje jednání o urovnání konfliktu. Na Ministerstvu zahraničí RF podotýkali, že Kyjev přesunul na Donbas polovinu vojenského personálu Ozbrojených sil Ukrajiny. Moskva nejednou vyjádřila své znepokojení přesunem vojenské techniky členských zemí NATO k ruským hranicím a zvýšením počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země poskytují Ukrajině i nadále vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se pak používají na Donbasu.Situace mezi Ruskem a ZápademPřipomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko minulý týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

