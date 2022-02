https://cz.sputniknews.com/20220201/nadech-soucasnosti-ale-i-dodrzovani-tradic-kate-ma-tajnou-strategii-na-pripravu-na-roli-kralovny-17432008.html

Nádech současnosti, ale i dodržování tradic. Kate má tajnou strategii na přípravu na roli královny

Nádech současnosti, ale i dodržování tradic. Kate má tajnou strategii na přípravu na roli královny

Vévodkyně z Cambridge Kate prý „pečlivě studovala" starší příslušníky královské rodiny, aby se připravovala na situaci, až se stane královnou, tvrdí královský... 01.02.2022

2022-02-01

2022-02-01T23:52+0100

2022-02-01T23:52+0100

Čtyřicetiletá vévodkyně z Cambridge se má stát královnou manželkou, až se princ William dostane na trůn. V dokumentu Kate: Our Queen in Waiting, který odvysílala stanice Channel 5, královská expertka Katie Nichollová vysvětlila, jak Kate zmodernizuje budoucnost královské rodiny.David Riley dodal: „Dozvíme se, jak pečlivě studovala starší členy královské rodiny, nechala si poradit v oblasti módy a médií a pomalu do popředí staví své hodnoty.“Příběh vychází v době, kdy se Kate chystá vstoupit do historie, pokud se stane novou plukovnicí granátnické gardy. Vévodkyně může být povýšena, jelikož předchozí plukovník, princ Andrew, byl na začátku tohoto měsíce zbaven všech svých vojenských titulů a královských záštit.Christina Garibaldiová, korespondentka deníku Us Weekly, v souvislosti s tím upozornila v YouTube pořadu Royally Us, že vévodkyně s touto hodností by sehrála „skutečně důležitou roli v historii Británie“.Spolumoderátorka Christine Rossová uvedla, že příslušníci granátnické gardy ji „opravdu chtějí vidět jako svou velitelku“ a „zašli navíc tak daleko, že o to neoficiálně požádali“.„Bylo by to neuvěřitelné. Vypadá to dokonce tak, jako by opravdu chtěli, aby je zastupovala. Zašli navíc tak daleko, že o to dokonce neoficiálně požádali. Bude opravdu zajímavé sledovat, jestli Kate vstoupí do této role. Jedná se o vojenskou hodnost, která má ovšem spíše ceremoniální povahu. Mohli bychom ji tak vidět ve vojenské slavnostní uniformě, ve které jsme již viděli jiné členy královské rodiny, jako například princeznu Anne a prince Williama. Pro Kate by to rozhodně byla fantastická role a vypadá to, že ji opravdu chtějí mít v této funkci,“ řekla Rossová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

