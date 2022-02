https://cz.sputniknews.com/20220201/nadeje-v-pondeli-mirne-kleslo-incidencni-cislo-cr-hlasi-necelych-30-tisic-novych-pripadu-covidu-19-17424318.html

Naděje? V pondělí mírně kleslo incidenční číslo. ČR hlásí necelých 30 tisíc nových případů covidu-19

Naděje? V pondělí mírně kleslo incidenční číslo. ČR hlásí necelých 30 tisíc nových případů covidu-19

Pondělní testy na covid-19 v Česku prokázaly 29 514 nových případů nakažení koronavirem, k tomu je nutné přičíst také 5 073 reinfekcí. Navíc mírně klesla... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T07:18+0100

2022-02-01T07:18+0100

2022-02-01T07:18+0100

česko

česká republika

koronavirus

covid-19. pandemie koronaviru

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/17237922_0:844:2048:1996_1920x0_80_0_0_fd56c1d5b339d4a67f19d1773d82252c.jpg

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron.V mezitýdenním srovnání také mírně stoupl počet hospitalizovaných pacientů, v pondělí v nemocnicích bylo 2 430 lidí, ve vážném stavu je 215 z nich.Nejhorší situace je v Praze-západ, kde je 3 134,91 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Praha-východ (3 036,96), Beroun (2 886,84), Plzeň-jih (2 820,09), Zlín (2 791,16), Mladá Boleslav (2 741,11) a Litoměřice (2 673,33).Za pondělí bylo provedeno 126 868 testů (80 651 PCR, 46 217 antigenní).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 3 043 084 případů koronaviru. K opakované nákaze došlo u 107 470 osob, zemřelo 37 243 lidí.Češi se i nadále aktivně nechávají očkovat, v pondělí se nechalo očkovat 28 782. Kompletní očkování má přes 6,77 milionu lidí, více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Změny na SlovenskuPlatnost očkování proti koronaviru se na Slovensku od února zkracuje z jednoho roku na devět měsíců od podání poslední dávky. Úřad veřejného zdravotnictví SR proto upraví několik vyhlášek. V případě vyhlášky k režimu na hranicích se platnost zkrátí od 4. února z důvodu implementace změn do systému eHranica.Devítiměsíční lhůta se podle ministerstva zdravotnictví počítá od podání druhé dávky u vakcín s dvěma dávkami. Po uplynutí lhůty se osoby nepovažují za naočkované.Ti, co prodělali covid, již nemusí do karantényLidé, kteří překonali nemoc covid-19, budou mít po příjezdu stejný status, jako očkovaní. Od pátku 4. února lidé, kteří byliaočkováni i ti, kteří jsou kompletně proočkováni, již více nemusí do karantény. Bude pro ně platit povinnost se každých šest měsíců registrovat do systému eHranica.Karanténa pro neočkované se po příjezdu na Slovensko zkracuje z deseti na pět dní při bezpříznakovém průběhu nemoci nebo při negativním PCR testu. Test je možné absolvovat hned po příjezdu na Slovensko.Výjimky z karantény budou mít držitelé diplomatických a služebních pasů.Vyhláškou k režimu na hranicích se od pátku ruší seznam rizikových zemí v souvislosti s variantou omikron a také osobité podmínky pro osoby, které z těchto zemí přicestovaly.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220131/meni-se-nektera-pravidla-prijezdu-na-slovensko-a-take-doba-karanteny-17422882.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, koronavirus, covid-19. pandemie koronaviru, omikron