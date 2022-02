https://cz.sputniknews.com/20220201/novym-policejnim-prezidentem-se-od-dubna-stane-martin-vondrasek-17431455.html

Novým policejním prezidentem se od dubna stane Martin Vondrášek

Novým policejním prezidentem se od dubna stane Martin Vondrášek

Oznámil to na tiskové konferenci ministr vnitra Vít Rakušan. Vondrášek byl jediným kandidátem. 01.02.2022, Sputnik Česká republika

„Je to člověk, který má kuráž a který má zkušenosti,“ prohlásil šéf rosortu vintra.Současně politik poděkoval končícímu prezidentovi Janovi Švejdarovi, mimo jiné za to, že v rámci svého působení dokončil reformy elitních útvarů.Vondrášek má dlouholeté zkušenosti práce na policii, kde působí od roku 1993. Kromě toho řadu let dělal na pražském ředitelství, které do roku 2014 rovněž i vedl. Mezi priority jeho činnosti bude patřit digitalizace agend pro veřejnost a podpora průběžného vzdělávání policistů.Vondrášek absolvoval bezpečnostně právní studia na Policejní akademii České republiky. Je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Středoevropské policejní akademie.Připomeňme, že v polovině loňského prosince Švejdar oznámil své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru. Tuto informaci zveřejnil po schůzce s Rakušanem, který však v té době ještě nebyl jmenován do funkce. Podle svých slov Švejdar dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan popíral tvrzení, že tlačil na Švejdara ohledně odchodu, ale uznal, že ne ve všech otázkách mají shodu.Na začátku ledna se konala další schůzka ministra se Švejdarem, po které na tiskové konferenci v budově ministerstva vnitra jeho šéf prohlásil, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na „nanejvýš profesionální“ spolupráci. Později Švejdar na policejním prezidiu média informoval, že na prosincové schůzce z Rakušanova vyjádření vyvodil, že současná vláda touží po změně na pozici policejního prezidenta. Doplnil, že neměl přání blokovat jednání mezi ministerstvem a policií. Navíc nechtěl být „záminkou k tomu, že policie bude nějakým způsobem dehonestována“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

