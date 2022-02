https://cz.sputniknews.com/20220201/oblak-slunecni-plazmy-pokryje-zemi-na-dva-dny-odbornici-upozornuji-na-magnetickou-bouri-17429451.html

Oblak sluneční plazmy pokryje Zemi na dva dny. Odborníci upozorňují na magnetickou bouři

Oblak sluneční plazmy pokryje Zemi na dva dny. Odborníci upozorňují na magnetickou bouři

Ve středu se k Zemi dostane vlna plazmy vyvržená Slunce a magnetické bouře střední úrovně potrvají dva dny, uvádí se na webových stránkách amerického Střediska... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T15:13+0100

2022-02-01T15:13+0100

2022-02-01T15:13+0100

věda a technologie

zdraví

vesmír

slunce

magnetická bouře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/17151606_0:47:1862:1094_1920x0_80_0_0_d30d54c5fc244f319fce4cce98d98dce.jpg

Oblak hmoty vychrlilo Slunce 30. ledna v průběhu středně silné erupce třídy M. Erupce trvala přes čtyři hodiny a zamířila k Zemi.Odborníci předpokládají, že oblak plazmy dosáhne Země ráno podle SEČ, 2. a 3. února se očekávají magnetické bouře střední úrovně G2.Přitom podle předpovědi Laboratoře rentgenové astronomie Slunce Fyzikálního ústavu Ruské akademie věd se odhaduje pravděpodobnost magnetické bouře 2. února na pouhých 40 %, její úroveň by měla být G1, tedy nejslabší.V klasifikaci magnetických bouří je celkem pět úrovní – G1 až G5. Má se za to, že slabá bouře může vyprovokovat menší poruchy ve fungování energetických systémů a také ovlivnit cesty migrace ptáků a zvířat. Silnější bouře vyvolávají poruchy krátkovlnného spojení a fungování navigačních systémů a také výpadky elektřiny v průmyslových sítích.Zvýšená sluneční aktivita může rozšířit rozlohy pozorování polárních září.Asteroidy, které se blíží k Zemi18. ledna se přiblížil k Zemi asteroid 7482 (1994 PC1). Tento kosmický objekt byl ve vzdálenosti o něco méně než dva miliony kilometrů od Země, což je přibližně pětinásobná vzdálenost od Země k Měsíci. Vyplývá to z informací NASA.Nebeské těleso, které objevil v roce 1994 astronom Robert McNaught, je velké něco přes jeden kilometr. Americká kosmická agentura zařadila asteroid 7482 (1994 PC1) do třídy Apollo – potenciálně nebezpečné.Je to největší asteroid z těch, které se k Zemi přibližují v roce 2022.Dříve bylo oznámeno, že podle prognóz ruského vědeckovýzkumného ústavu pro problémy civilní obrany a mimořádných situací se na jaře roku 2022 přiblíží k Zemi na vzdálenost srovnatelnou s výškou geostacionárních oběžných drah družic, asteroid Apophis. V Roskosmosu považují pravděpodobnost jeho střetu se Zemí za „velmi a velmi malou“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220131/sonda-exomars-orbiter-poridila-skvostnou-fotografii-krateru-na-marsu-vypada-jako-parez-s-letokruhy-17418188.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, vesmír, slunce, magnetická bouře