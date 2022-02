https://cz.sputniknews.com/20220201/putin-usa-ignorovaly-zakladni-obavy-ruska-17434537.html

Putin: USA ignorovaly základní obavy Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusku slíbili, že se NATO nebude dál rozšiřovat na Východ ani o palec, ale udělali něco úplně jiného, "nechali nás a... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

Na tiskové konferenci po jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ruský prezident uvedl, že Moskva pečlivě analyzuje odpovědi, které obdržela 26. ledna od Spojených států a NATO ohledně návrhů záruk bezpečnosti. „Ale už teď je jasné, informoval jsem o tom pana premiéra, že principiální ruské obavy byly ignorovány. Nevidíme adekvátní zvážení tří našich klíčových požadavků,“ uvedl Putin.Mezi hlavními požadavky prezident Ruska uvedl zamezení rozšiřování NATO, nerozmísťování úderných zbraní poblíž ruských hranic a také návrat vojenské infrastruktury bloku v Evropě do stavu, v jakém byla v roce 1997.Ruský prezident dále uvedl, že Rusku slíbili, že se NATO nebude dál rozšiřovat na Východ ani o palec, ale udělali něco úplně jiného.Putin zdůraznil, že v dokumentech NATO nikde není zakotvena politika „otevřených dveří.“„Říkají: politika otevřených dveří. Odkud se vzala? V NATO politika otevřených dveří…Kde je popsaná? Nikde. V článku 10 smlouvy z roku 1949, pokud mě paměť neklame, o vytvoření NATO se píše, že Aliance se souhlasem všech účastníků a členů NATO může přijímat jiné evropské země do této organizaci. Může, ale nemusí,“ uvedl Putin.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

