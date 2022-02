Slovensko plánuje nakoupit obrněná vozidla za obrovskou sumu. Nabídky zaslaly 4 země

https://cz.sputniknews.com/20220201/slovensko-planuje-nakoupit-obrnena-vozidla-za-obrovskou-sumu-nabidky-zaslaly-4-zeme-17431234.html

Nabídky na pásové vybavení pro slovenské ozbrojené síly podaly čtyři země. Jedná se o Maďarsko, Švédsko, Španělsko a Polsko. Uvedla to mluvčí Ministerstva... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

V první fázi plánuje ministerstvo nakoupit 152 kusů pásové techniky. Odhadované náklady na projekt činí 1,739 miliardy EUR včetně DPH, z toho samotná vozidla by mohla stát 1,447 miliardy EUR. Zadávání veřejných zakázek bude probíhat na bázi vláda-vláda. Vyhodnocení zaslaných nabídek má ministerstvo předložit vládě do konce června 2022.Technické specifikace mají při hodnocení nabídek váhu 30 procent, cena 35 procent, logistická podpora deset procent a zapojení slovenského obranného průmyslu 25 procent. Podíl slovenského průmyslu na celkové pořizovací ceně by měl činit nejméně 40 procent.Současná pásová technika je na hranici své životnostiJak argumentuje ministerstvo v materiálu předloženém při schvalování veřejné zakázky vládou, slovenské ozbrojené síly jsou v současné době vyzbrojeny pásovou technikou, která je na konci své technické životnosti s provozuschopností 30 procent. Podle MO je proto jeho použitelnost problematická, a to především kvůli nedostupnosti náhradních dílů a servisní podpory.Cvičení ruských tanků T-80UTankisté Národní gardy Kyperské republiky provedly cvičení s ostrou palbou. Manévry s využitím tanků ruské výroby T-80U proběhly na polygonu o obce Kalo Chorio.Na místo střelby vyrazily tanky T-80U 20. obrněné brigády Národní gardy Kypru. Technika se pohybovala po nerovném terénu a překonávala vodní překážky.Tanky zasáhly cíle jak z klidu, tak v pohybu. Bojová vozidla ruské výroby byla využita společně s pásovými obrněnými transportéry Leonidas 2, které Kypr koupil od Řecka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

