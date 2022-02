https://cz.sputniknews.com/20220201/spd-zkritizovala-pandemicky-zakon-a-zmarila-jednani-projev-okamury-trval-187-minut-17432413.html

SPD zkritizovala pandemický zákon a zmařila jednání. Projev Okamury trval 187 minut

SPD zkritizovala pandemický zákon a zmařila jednání. Projev Okamury trval 187 minut

Dnes měla Sněmovna projednávat novelu pandemického zákona. Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura toto jednání zmařil. Jelikož má právo vystoupit... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

Dle názoru Tomia Okamury byla novela projednává velmi rychle a dle něj to bylo protiústavní. Žádá tedy, aby novela byla stažena a projednána znovu a řádně. Ke zrychlenému projednání mělo dojít kvůli tomu, že již na konci února končí platnost základních částí pandemického zákona, dle kterých je možné vydávat protikoronavirové restrikce.Okamura se ve svém vystoupení vyjádřil nejen k pandemickému zákonu, ale také v vládě Petra Fialy. Zazněla slova, ve kterých vládu obvinil z fašizujících tendencí, dle Okamury vláda omezuje občanská práva a svobody.Předsedající schůze ho mnohonásobně napomínala, že se jeho řeč netýká projednávaného tématu, což Okamura odmítal a hájil se tím, že má své přednostní právo.Novelu tedy Okamura označuje jako paskvil a to z toho důvodu, že se bude opět upravovat a její platnost bude omezena.Celkově trvala řeč Tomia Okamury 187 minut. O slovo se hlásil rovněž předseda poslanců SPD Radim Fiala, který byl však nepřítomen v jednacím sále. Vystoupil tedy poslanec SPD Jaroslav Bašta.V souvislosti s dlouhým projevem Okamury, navrhl šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný zkrátit čas poslanců na své projevy.Tomio Okamura se již dříve vyjádřil, že udělá všechno pro to, aby zákon nebyl přijat, proto také využil svého přednostního práva a může tak mluvit, jak dlouho chce. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

