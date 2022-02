https://cz.sputniknews.com/20220201/svobody-se-nevzdame-krici-demonstranti-pred-snemovnou-problem-je-novela-pandemickeho-zakona-17427414.html

„Svobody se nevzdáme" křičí demonstranti před Sněmovnou. Problém je novela pandemického zákona

Iniciativa Chcípl PES dnes organizuje další protest, tentokrát před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí v Praze. Demonstranti vystupují proti... 01.02.2022

Protestní akce se koná pod taktovkou hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES. Zaznívají hesla jako „svobody se nevzdáme“ a také „nejsme ovce“. Akce se brzy rozroste, protože se očekávají tzv. konvoje svobody, tedy jízdy odpůrců pandemického zákona. Účelem jízdy podle organizátorů není zablokovat Prahu, ale vyjádřit svůj „nesouhlas s přijetím novely pandemického zákona a omezováním osobních svobod občanů ČR“.Protest bude pokračovat až do večerních hodin, Chcípl PES plánuje ve 13:00 tiskovou konferenci a avizuje, že jsou připraveni protestovat i několik dní.Novela pandemického zákonaNa dnešní mimořádné schůzi Sněmovny se bude jednat o návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. Starý pandemický zákon, který přijala bývalá vláda, totiž končí 28. února.Proti novele zákona vystupuje také hnutí SPD, které zákon již minulý týden vetovalo. Kvůli tomu vláda svolala mimořádnou schůzi. Podle všeho bude dnešní jednání dlouhé a prosazení novely nebude vůbec jednoduché.Novelou si chce vláda totiž rozšířit své pravomoci, například doteď mohla vláda omezit provoz kadeřnictví, restaurací a dalších provozů, v novém chce vláda přidat paragraf, díky němuž bude moci omezit podnikatelskou činnost a zasahovat tak do všech oblastí.Podle návrhu by teď také bylo možné omezit práci botanických zahrad, trhů, koncertů a také dětských táborů. Vyhlásit karanténu by tak hygiena mohla snadněji, pouze zasláním SMS zprávy. Testování by mohlo být nařízeno i podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům.Předseda SPD Tomio Okamura vládu kritizuje a uvádí, že novela je pouze jinak pojmenovaný nouzový stav, který dříve pětikoalice velmi silně kritizovala.„Pandemický zákon radikálně omezuje Ústavou zaručené svobody lidí, například právo na soukromý a rodinný život, právo podnikat či právo na vzdělání. A přece nelze, aby ústavní svobody lidí omezovala vláda na základě běžného zákona. Proto je zde ústavní zákon umožňující nouzový stav v opravdu mimořádných situacích,“ míní Okamura.Proti novele zákona se však stavějí mnozí právníci a proti je i bývalý prezident Václav Klaus, který si myslí, že tím dochází k útoku státní moci na svobodu a demokracii a práva chráněná Ústavou.Premiér opozici nerozumí a uvádí, že vláda musí mít nástroj na pandemii.Nakonec jako kompromis bude z novely odstraněna sporná část o platnosti. Vláda původně chtěla, aby bylo možné vydávat mimořádná opatření podle pandemického zákona neomezeně, nakonec však platnost pandemického zákona bude omezená a skončí letošním rokem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.v

