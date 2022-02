https://cz.sputniknews.com/20220201/trik-ktery-nezna-kazdy-recept-na-karbanatky-s-neobvyklou-ingredienci-takove-jste-jeste-nejedli-17415700.html

Trik, který nezná každý! Recept na karbanátky s neobvyklou ingrediencí. Takové jste ještě nejedli

Mleté masové karbanátky se obvykle obalí v mouce nebo ve strouhance a poté se položí na rozpálenou pánvičku. Někteří kuchaři však k tomuto účelu raději... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

Hospodyňky uvádějí několik výhod toho, když použijete raději krupici. Výhodou je jak lepší chuť karbanátků, tak i menší obtíže při jejich přípravě.Charakteristickým znakem krupice je její drobivost. Je v ní tak velmi snadné obalit karbanátky z mletého masa. V tomto ohledu není krupice v žádném případě horší než mouka nebo strouhanka. A je zjevně pohodlnější k použití než jiné alternativní ingredience, jako jsou například oříšky.Další výhodou je, že karbanátky obalené v krupici lze klást i na nepřilnavou pánev. Nebude se lepit, ale dodá potřebnou konzistenci a skvělou chuť.Pokud použijete jako obalovací směs krupici, můžete si být jisti, že povrch karbanátků bude neuvěřitelně chutný a křupavý. Kůrka bude vypadat velmi pěkně, protože získá zlatavý nádech. Dokonale se propeče i uvnitř a zachová si šťavnatost.Tip na přílohuA co zvolit ke karbanátkům jako přílohu? Vyzkoušejte smažené brambory. Máme pro vás několik tipů a triků, jak dosáhnout opravdu křupavého výsledku.Stojíte u pánve, těšíte se, jak si pochutnáte na křupavých brambůrcích a místo toho dostanete něco, co spíše připomíná kaši. Brambory se drobí a vám se zdá, jakoby byly spíše vařené.Tady je několik cenných rad kuchařů, kteří přesně vědí, jak usmažit brambory a dosáhnout oné křupavé kůrčičky. Vybírejte neškrobové odrůdy brambor. Pokud nevíte, o jaký druh brambor se jedná, dávejte přednost žlutým a červeným plodům s pevnou slupkou.Brambory opékejte na litinové pánvi s tlustým dnem, na pánve s nepřilnavým dnem zapomeňte. Takové nádobí bylo vytvořeno speciálně za účelem toho, aby v něm nic neshořelo, na křupavou kůrčičku tak můžete zapomenout.Správně krájejte brambory! Je jedno, na jaký tvar je nakrájíte – můžou to být kolečka, čtvrtky nebo plátky, důležité je, aby měly stejnou velikost. Poté, co jste brambory nakrájeli, namočte je do studené vody, aby se ztratil přebytečný škrob, následně je osušte papírovým ubrouskem.Smažíme na středním ohni asi 5 až 7 minut. Za tuto dobu se na spodní vrstvě vytvoří kůrčička. Poté dřevěnou vařečkou otočte brambory na druhou stranu a smažte je, až dokud nebudou hotové. Zakrývat je pokličkou není nutné.Solte brambory 5 až 7 minut před tím, než je odstavíte, nikdy ne dříve. Sůl totiž vytahuje vlahu a když posolíte syrové brambory, navlhnou a budou se lepit na pánev. Cibuli smažte zvlášť a k bramborám ji přidávejte pouze několik minut před koncem vaření. Natěmi zdobíme již hotové brambory! Když dvě minuty před koncem přidáte máslo, zesílíte tím chuť pokrmu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

