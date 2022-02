https://cz.sputniknews.com/20220201/ukrajinsky-general-po-spusteni-vsech-energetickych-bloku-jadernych-elektraren-vyzval-k-modlitbe-17433683.html

Ukrajinský generál po spuštění všech energetických bloků jaderných elektráren vyzval k modlitbě

Ukrajinská jaderná energetika je v žalostném stavu a současné spuštění všech energetických bloků v zemi může být riskantní. Tento názor vyslovil ve vysílání... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

Společnost Energoatom dříve oznámila, že poprvé v dějinách země uvedla do provozu současně všech 15 energetických bloků jaderných elektráren. Podotýká se, že od prosince roku 2021 fungovalo v zemi 14 z 15 reaktorů.Podle jeho slov je ukrajinský Energoatom v žalostném stavu, a přitom větší část jaderného paliva nakupuje země od Ruska.„Nevytahujte se, vážení, dej Bůh, aby Energoatom přežil, měli bychom jít do kostela a poprosit Boha, abychom tuto zimu přežili a aby (energetické bloky) nevypověděly službu s takovými následky, jaké byly v Černobylu,“ varoval Moskal.Na Ukrajině jsou celkem čtyři jaderné elektrárny s 15 energetickými bloky (všechny s reaktory typu VVER), a jedna z nich, Záporožská jaderná elektrárna se šesti energetickými bloky o celkovém instalovaném výkonu 6000 MW, je největší v Evropě. Co do počtu energetických reaktorů je Ukrajina na desátém místě ve světě a na pátém v Evropě.Ke katastrofě v Černobylské atomové elektrárně došlo 26. dubna roku 1986, explodoval čtvrtý energetický blok. Celková plocha radioaktivního zamoření činila v Bělorusku kolem 46,5 tisíce kilometrů čtverečních (23 % celkové rozlohy země). Na Ukrajině bylo zamořeno 50 tisíc kilometrů čtverečních ve 12 oblastech. Kromě toho radioaktivním zamořením utrpělo 19 ruských regionů o celkové rozloze skoro 60 tisíc kilometrů čtverečních a s obyvatelstvem 2,6 milionu lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

