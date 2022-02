https://cz.sputniknews.com/20220201/usa-usiluji-o-zruseni-cesty-prezidenta-brazilie-do-moskvy-boji-se-ze-se-postavi-na-spatnou-stranu-17424759.html

USA usilují o zrušení cesty prezidenta Brazílie do Moskvy. Bojí se, že se postaví na špatnou stranu

USA usilují o zrušení cesty prezidenta Brazílie do Moskvy. Bojí se, že se postaví na špatnou stranu

Spojené státy vyvíjí nátlak na brazilského prezidenta Jaira Bolsonara ve snaze zrušit jeho cestu do Ruska na pozadí napětí kolem Ukrajiny, oznámily noviny... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T09:36+0100

2022-02-01T09:36+0100

2022-02-01T09:36+0100

rusko

usa

brazílie

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/884/86/8848682_0:0:1584:892_1920x0_80_0_0_14f9b4de1ccc308adc3b4faba32bf3ff.jpg

Bolsonaro dříve potvrdil svůj záměr o únorové návštěvě Moskvy. Do Ruska ho pozval v prosinci prezident Vladimir Putin.Podle informací Folha de Sao Paulo měla administrativa amerického prezidenta Joea Bidena stejná jednání s Argentinou, jejíž prezident Alberto Fernández navštíví Rusko tento týden.„V rozhovorech nebyla vyslovena žádost o změnu (prezidentových) plánů, důvody americké strany však dávají jasně na srozuměnou, že Washington usiluje o to, aby se cesta nekonala a aby byla alespoň odložena,“ uvádí se v článku.Zdroje přitom poznamenaly, že brazilská vláda teď nechce zrušit cestu do Moskvy – „na schůzkách bude posouzen široký okruh otázek dvoustranných vztahů Brazílie s Ruskem a s partnery v BRICS, který nemá žádný vztah ke geopolitické situaci na východě Evropy“.Připomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko minulý týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220131/bily-dum-prozradil-vuci-komu-pripravuji-sankce-17423897.html

rusko

usa

brazílie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, brazílie