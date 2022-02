„V dřívější době by vás to stálo krk.“ Bruselská cesta Pekarové Adamové sklízí první ovoce

https://cz.sputniknews.com/20220201/v-drivejsi-dobe-by-vas-to-stalo-krk-bruselska-cesta-pekarove-adamove-sklizi-prvni-ovoce-17425690.html

Šéfka dolní komory doprovodila snímek i slovy, která potvrzují její odhodlanost být přívržencem EU.Na úvod politička podotkla, že Evropská unie je základem prosperity a bezpečnosti České republiky.„Musíme být ale aktivními a spolehlivými partnery i pro ostatní. S předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen jsme s Milošem Vystrčilem diskutovali o našich národních zájmech, které jsou zároveň zájmy evropskými:Přechod k udržitelné energetice je nutný a podporujeme ho, nesmí ale znamenat úpadek.České předsednictví EU využijeme jako příležitost k prosazování našich priorit, avšak vždy se zřetelem na prospěch všech. S námi také skončí trend svalování viny na ‚ten zlý Brusel‘.Naše vláda si uvědomuje, že Evropská unie jsme my, a že z členství kromě výhod plynou i povinnosti. Těch se zhostíme zodpovědně,“ stojí ve statusu šéfky Poslanecké sněmovny.V dalším jejím příspěvku následovala fotografie s eurokomisařkou Věrou Jourouvou.„Dezinformace rozhodují volby a podlamují důvěru lidí v demokracii. Musíme se jim proto naučit bránit dřív, než bude pozdě. Společně s eurokomisařkou Věrou Jourovou se na vážnosti situace shodujeme. A je jedině dobře, že se Evropská komise skrze ni tak zásadnímu problému věnuje,“ zdůraznila Pekarová Adamová.Jourové vyslovila také slova vděčnosti za její práci, ačkoliv jsou eurokomisaři ve výkonu funkce na své členské zemi nezávislí.„Je aktivní a má výsledky,“ nemohla se vynachválit předsedkyně dolní komory českého parlamentu.Spousta lidí se však rozhodla političce připomenout, co je teď v podstatě Evropská unie.„S Uršulou si budete rozumět, ale v zájmu lidí to určitě nebude,“ napsal Ondra Dastypes.„Takže například ožebračíme lidi nesmysly Green Dealu, zlikvidujeme naše zemědělství podle pokynů z Bruselu, budeme prosazovat ‚evropské hodnoty‘ spolu s Tureckem a budeme se šťastně usmívat a tvrdit, že to prospěje všem obyvatelům ČR. Jsem ‚opravdu šťastný‘, že jsem se toho dožil. A ‚s radostí‘ si ty vymoženosti zaplatím v účtech za energie a na elektrokoloběžce odkvačím vstříc šťastné, plesnivě zelené budoucnosti. Bez úpadku,“ zveřejnil obsahový komentář Stanislav Češka.Někteří lidé neskrývají zklamání z výsledků loňských parlamentních voleb v republice.„Má pravdu. Dezinformace rozhodly volby. Škoda, že k horšímu,“ podotkl Franta Frenkie Khol.Někteří přišli s razantnějšími poznámkami na adresu předsedkyně Sněmovny.„Ty vole, to snad už není pravda. Co příspěvek od Pekarové, to blábol. Za celou dobu nebyla schopná udělat jeden příspěvek, který by byl pro nás, občany ČR. Příspěvek, kterým by dala najevo, jak bojuje za nás. To bylo předvolebních keců,“ píše Martin Marčík.„Kdyby hloupost nadnášela, budete létat jako holubičky,“ vyslovil se Martin Fořt.Další se vyzbrojili dokonce i proti Jourové.„A právě o Jourové říká pan Orbán, že neustále intrikuje proti Maďarsku a je to naprosto nekompetentní osoba. Maďarský premiér má pravdu. Jourová si na Maďary přímo zasedla, vypouští jedovaté řeči, že Orbán je diktátor a že jeho země je nedemokratická. Je to psychopatka bez empatie a svědomí,“ zareagovala Eva Bauerová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

