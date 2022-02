Vesmírný teleskop Jamese Webba se připravuje na první zadání

https://cz.sputniknews.com/20220201/vesmirny-teleskop-jamese-webba-se-pripravuje-na-prvni-zadani-17415886.html

01.02.2022

Teleskop Jamese Webba dorazil na místo určení do takzvaného Lagrangeova bodu, kde se vyvažují síly Země a Slunce. Od Země je vzdálený přibližně 1,5 milionů kilometrů. Tento bod nebyl zvolen náhodou, podle astrofyziků z NASA se jedná o gravitačně stabilní místo, které umožňuje šetřit palivo, a hlavně je tam velmi chladno.Teleskop byl vyvinut tak, aby mohl fungovat i při teplotě 45 Kelvinů, což odpovídá -375 stupňům Fahrenheita a -228 stupňům Celsia.Teleskop má speciální sluneční štít, který byl úspěšně nasazen začátkem tohoto měsíce, díky němuž zůstává zařízení chladné.Zástupce hlavního vědce projektu Jonathan Gardner v pátek uvedl, že bylo úspěšně vykonáno 50 velkých rozkládacích kroků. Podle Gardnera „tepelný štít odráží sluneční světlo přímo na Zemi, někdy září a jindy je to více rozptýlené světlo“.Díky tepelnému štítu nyní můžou teleskop pozorovat i amatérští astronomové.Jeden z dalších vědeckých pracovníků Mike McElwain, který se podílí na projektu, uvedl: „Plánujeme zaměřovat dalekohled, to je asi tříměsíční proces, který plánujeme zahájit začátkem příštího týdne.“Bude se tak jednat o intenzivní období kontroly všech přístrojů a jejich přípravy k vědecké misi. Podle výzkumných pracovníků se bude jednat o období metody pokus-omyl.Podle plánu by měl být cyklus zahájen kolem 25. června. Pokud vše půjde podle plánu, první snímky z Webbova teleskopu můžeme očekávat právě v tomto období.Webbův teleskop má dostatek paliva, aby mohl fungovat 20 let, ačkoliv na to může mít vliv spousta faktorů. Díky němu astronomové dokážou nahlédnout do nejhlubší historie vesmíru, kam jsme se ještě nikdy nepodívali – do počátku formování kosmu před 13,5 miliardami let. V té době se formovaly první hvězdy a galaxie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

