https://cz.sputniknews.com/20220201/whatsapp-zrejme-chysta-nemilou-novinku-pro-uzivatele-androidu-souvisi-s-ulozistem-mate-dost-mista-17419141.html

WhatsApp zřejmě chystá nemilou novinku pro uživatele Androidu. Souvisí s úložištěm, máte dost místa?

WhatsApp zřejmě chystá nemilou novinku pro uživatele Androidu. Souvisí s úložištěm, máte dost místa?

Ti, kteří používají WhatsApp a mají mobil s operačním systémem Android, vědí, že objem záloh z aplikace se nezapočítává do cloudového úložiště Google. Umožňuje... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-01T08:51+0100

2022-02-01T08:51+0100

2022-02-01T08:51+0100

věda a technologie

aplikace

whatsapp

mobil

mobilní telefony

mobilní aplikace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15176101_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_05b4c90e7dab047e9fbf7934bd93a5ee.jpg

To se však může brzy změnit, píše WABetaInfo. Podle publikace se Google vzdá neomezeného úložiště pro zálohy WhatsAppu, stejně jako to dříve udělal s Google Photo. Určitý objem volného úložiště bude pravděpodobně k dispozici, ale rozhodně nebude neomezený.Kdy přesně začnou zamýšlené změny platit, zatím není známo. Za zmínku však stojí, že objem záloh kopií chatů na WhatsAppu pro iOS se započítává do úložiště iCloud, takže uživatelé Androidu jsou prozatím v lepší pozici.Dvoufázové ověření na WAPopulární messenger WhatsApp bude mít novou funkci, která zlepší zabezpečení uživatelů. Podle WABetaInfo se jedná o dvoufázové ověřování, které lze spustit v desktopové i webové verzi aplikace.Podle portálu se přidáním této funkce zvýší bezpečnost uživatelů, kteří se stále častěji stávají oběťmi kyberzločinců. Upřesňuje se, že dřívější iniciativa, aby aplikace WhatsApp fungovala na stolních počítačích a noteboocích, i když uživatel nemá k dispozici chytrý telefon, by mohla hackerům usnadnit život.Uživatelé budou moci sami ovládat postup dvoufázového přihlašování tím, že tuto funkci v nastavení zakážou nebo povolí. Konkrétní data aktualizace nejsou uvedena, ale údajně je v rané fázi vývoje.Do beta verze aplikace WhatsApp pro chytré telefony se systémem iOS byla přidána nová funkce, kerá dává možnost zanechávat „reakce“ na zprávy, stejně jako na sociální síti Facebook. Ve WABetaInfo oznámili, že to znamená, že funkce bude brzy dostupná všem uživatelům messengeru. Podle údajů portálu verze 22.2.72 umožňuje nové nastavení pro správu „reakcí“. Aplikace vám mimo jiné umožní zvolit, zda chcete být informováni o reakcích v konverzaci.Ve WABetaInfo vysvětlili, že uživatelé budou moci zanechat jednu reakci na jednu zprávu. K dispozici bude celkem šest emoji pro reakce. Pravděpodobně některé z nich budou podobné těm, které sociální síť Telegram představila s aktualizací na konci prosince.Podle neoficiálních informací bude WhatsApp obsahovat reakce jako „líbí se mi“, „láska“, „smích“, „překvapen“, „smutný“ a „děkuji“, které kopírují reakce Facebooku. Uživatelé budou moci ve skupinovém chatu vidět reakce na konkrétní zprávu od všech účastníků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220120/ve-whatsappu-se-objevila-funkce-komunikace-s-technickou-podporou-v-chatu-17268419.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aplikace, whatsapp, mobil, mobilní telefony, mobilní aplikace