Žilinka napsal otevřený dopis Hegerovi: Nejsem štítem v rukou opozice

Žilinka napsal otevřený dopis Hegerovi: Nejsem štítem v rukou opozice

Generální prokurátor Maroš Žilinka se v otevřeném dopise adresovaném premiérovi Eduardu Hegerovi (OĽANO) důrazně ohradil proti tvrzení, že je štítem v rukou... 01.02.2022, Sputnik Česká republika

Žilinka odmítá, že by státní zastupitelství a státní zástupci měli být zatahováni do politického boje prostřednictvím výroků politiků. Hegera vyzývá k odborné, věcné a konstruktivní debatě.Podle něj mohou výroky premiéra podkopat důvěru veřejnosti nejen v osobu generálního prokurátora, ale i ve všechny prokurátory a prokuraturu Slovenské republiky.V této souvislosti zopakoval, že jeho jediným imperativem je zákonnost a plnění úkolů prokuratury.„Je správné, že se pan Žilinka ve svém otevřeném dopise premiérovi zavázal, že se bude chovat při výkonu své funkce nestranně a nezávisle na vůli politických stran a chránit právní stát ve Slovenské republice,“ uvedla mluvčí premiéra Ľubica Janíková. Dodává, že Žilinka by měl takový otevřený dopis adresovat i „představitelům opozice, kteří jeho jméno používají a zneužívají ve svých snahách o zničení právního státu“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

