Bylo snížení daně zaměstnancům chybou? Fialova vláda si neví rady, jak teď zakrýt díru v rozpočtu

Bylo snížení daně zaměstnancům chybou? Fialova vláda si neví rady, jak teď zakrýt díru v rozpočtu

Vláda Andreje Babiše ve druhé polovině svého vládnutí prosadila za podpory tehdy opoziční ODS zrušení superhrubé mzdy, aby se tak zaměstnancům snížilo zdanění... 02.02.2022

Jak uvádí portál Echo24.cz, ekonomičtí poradci premiéra nedosahují v této otázce shody. Zatímco jedni považují zrušení superhrubé mzdy a s tím související snížení daně za chybu, druzí jsou přesvědčeni, že další úpravy v daňové oblasti již nejsou nutné.Kriticky se ke zrušení superhrubé mzdy staví například nová poradkyně předsedy vlády, ekonomka a členka dozorčí rady Raiffeisenbank Helena Horská.Je tedy přesvědčena, že vysoká inflace, která může být podle prognózy ministerstva financí letos v průměru 8,5 procenta, je z větší míry domácí, nikoliv dovezená ze zahraničí, a vláda by tedy měla proti ní zakročit.„Znovu tady jako makroekonom musím připomenout, že ta naše inflace v České republice opravdu není jenom dovezená. My jsme si tu českou inflaci z velké části upekli sami doma,“ uvedla Horská.K obnovení superhrubé mzdy tak kromě ní vyzývá i Mezinárodní měnový fond, který uvedl, že tento krok spolu se zrušením daně z nabytí nemovitostí pomůže k ozdravení veřejných financí.ČR není osamělý ostrovHlavní ekonom BHS Štěpán Křeček ale nesouhlasí, že by si Česko inflaci doma upeklo samostatně. Vysoké ceny energií nebo vyšší ceny pohonných hmot jsou prý silnými inflačními tlaky, které mají původ právě v zahraničí.Zrušení superhrubé mzdy proto ekonom rozhodně nepovažuje za chybu.„Nastavení daní by nemělo vést k tomu, že rozdílné hrubé mzdy povedou k podobně vysokým čistým mzdám. To by totiž vedlo ke ztrátě motivace zaměstnanců, aby zvyšovali svou kvalifikaci,“ dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

