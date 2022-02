Co se stane, jestli denně budete jíst smažená vejce?

https://cz.sputniknews.com/20220202/co-se-stane-jestli-denne-budete-jist-smazena-vejce-17438830.html

Smaženice nebo míchaná vajíčka jsou ve světě nejpopulárnější snídaní. Dají se snadno připravit, jsou dobré a mohou zásobit organismus energií na dlouhou dobu... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

KladyHlavní složkou těchto jídel jsou samozřejmě vejce, která jsou bohatá na užitečné látky. Jedno vejce obsahuje 75 až 95 kalorií, asi 8 g tuku (a to hlavně ve žloutku, bílek obsahuje méně než 0,05 % tuku), a také kolem 6,5 g bílkovin (což je 14 % denní normy pro ženy a 12 % pro muže).Vejce obsahuje:minerály – vápník, hořčík, selen, zinek, jód, železo a fosfor;vitaminy – A, B2, niacin (B3), B6, biotin, B12, D a kyselinu listovou.Smaženici nebo míchaná vajíčka je lepší jíst ráno, abychom doplnili proteinovou bilanci. Jídla z vajec si dávají často ke snídani sportovci, aby podpořili svalové napětí.ZáporyMá se za to, že hlavním záporem vajec je velký obsah cholesterolu. Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu by měli dávat pozor na počet konzumovaných vajec. Je možné také odstranit žloutky a nechat samotné bílky. Anebo udělat smaženici z křepelčích vajíček.Toto jídlo by neměli jíst také lidé, kteří mají alergii na vejce.Nejsou-li vajíčka dobře prosmažená a mají-li tekutý žloutek, je nebezpečí nakažení salmonelózou (akutní infekční střevní choroba, kterou vyvolávají četné bakterie rodu salmonella). V současné době platí pravdaže přísné hygienické normy, které farmáři dodržují. A proto je lepší kupovat vejce v obchodech a v kvalitních farmářských prodejnách, nikoli na tržnici. A abychom nebezpečí nákazy zcela vyloučili, je třeba před smažením vejce dobře umýt a dávat pozor na to, aby se skořápka nedostala na pánev.V jídlech z vajec je tím nejškodlivějším olej, na němž se vejce smaží. Dávejte přednost kvalitnímu oleji, například olivovému nebo kokosovému. Ten poslední při smažení neprodukuje kancerogeny. Dejte na pánev pouhé 2 nebo 3 kapky oleje, bude to stačit. Prostě je důkladně po pánvi rozmažte.Jídlo z vajec nám také bude škodit, přidáme-li do ně anglickou slaninu, salám nebo párky. Dejte tam raději zeleninu (rajčata, bulharskou papriku, brokolici nebo květák) a také koření (petržel, kopr, špenát nebo cibulovou nať).Hlavní druhyVolské oko. Klasická varianta z jednoho nebo více vajec. Rozbijí se přímo na namaštěnou pánev. Smaží se 1,5 až 2 minuty na středním ohni. Sůl a pepř podle chuti.Míchaná vajíčka. Druhé nejpopulárnější jídlo z vajec. Rozbijte na pánev několik vajec a míchejte několik minut. Smažit je třeba také na středním ohni. Někteří lidé míchají vejce zvlášť v hlubokém talíři, a pak je vylévají na pánev. A v Itálii vejce míchají, vylévají do skleněné nebo silikonové nádoby a zapékají v troubě. To hlavní je, aby bílky a žloutky nezůstaly celé. Sůl a pepř podle chuti.Smaženice s rozmíchaným žloutkem. V tomto případě je třeba rozbít vejce na namaštěnou pánev a pak rozmačkat žloutek lopatkou, vidličkou nebo lžící tak, aby se trochu roztekl. Smažíme na malém ohni 2 minuty. Sůl a pepř podle chuti.Šakšúka. Židovské národní jídlo. Nakrájíme mělce rajčata a papriku a přidáme koření. Dáme zeleninu na namaštěnou pánev, přidáme rajský protlak a necháme na slabém ohni na několik minut. Pak rozbijeme opatrně vejce na pánev, aby žloutek zůstal celý. Osolíme. Necháme ještě 5 minut a můžeme podávat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

