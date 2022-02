Co se stane, když na let nevypneme telefon

Proč máme vypínat mobilní telefonyHlavní příčina je v tom, že elektronická zařízení, jako jsou chytré telefony, notebooky a tablety, vyzařují rádiové vlny, které nám na zemi umožňují spojení. Podobné vysílačky mohou ohrozit bezpečnost letadla tím, že překáží spojení s dispečery nebo dokonce vytvářejí poruchy pro životně důležité systémy: radar a zařízení, které zabraňuje srážkám.Jak rádiové vlny překáží spojení?Obyčejně, užíváte-li svůj chytrý telefon na zemi – na ulici nebo v místnosti, rádiové vlny si snadno najdou nejbližší stožár a napojí se na něj.Když se ale nacházíte ve vzduchu, v letadle, které letí velkou rychlostí ve výšce deset tisíc metrů nad zemí, se situace komplikuje.Váš telefon těžko najde nejbližší stožár, protože žádný nejbližší není – prolétá za okamžik velké množství stožárů, na které by se mohl napojit. Za této nejisté situace začíná váš telefon vyzařovat stále více rádiových vln, které by mohly teoreticky překážet spojení letadla se zemí.Z tohoto důvodu zrušily nedávno některé mezinárodní společnosti lety na několik letišť v USA z obav před stožáry 5G. Obávají se, že uplatnění technologie mobilního spojení 5G může překážet fungování zařízení některých letadel. Znepokojení vyvolává skutečnost, že kvůli malému rozdílu mezi frekvencemi 5G a radiovýškoměrů mohou rádiové vlny od stožárů 5G v blízkosti letišť dělat poruchy. Tedy lidé, kteří používají 5G na svých telefonech, mohou nezáměrně zkreslit signál radiovýškoměru. O detailech se můžete dočíst v příspěvku na portálu Popmech.Co bude, nevypneme-li telefon za letu?Přesto, že rádiové vlny mohou vyvolat poruchy, sotva mohou způsobit vážnou leteckou havárii. Takže letecké společnosti se spíše pojišťují, když cestujícím zakazují používat mobilní zařízení se zapnutou sítí. Kromě toho podobná opatření chrání před zbytečným hlukem – zvoněním telefonů v kabině letadla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Co se stane, když na let nevypneme telefon

Podle pravidel mnoha leteckých společností musí cestující vypínat svá mobilní zařízení anebo je přepínat do režimu letu. Proč nás v letadlech žádají, abychom vypnuli telefon, a co se stane, když to neuděláme? Na tyto otázky odpověděl portál Popmech.