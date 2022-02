https://cz.sputniknews.com/20220202/dara-rolins-vystavila-opaleny-zadecek-na-dovolene-fanousci-opet-sili-17441590.html

Dara Rolins vystavila opálený zadeček na dovolené. Fanoušci opět šílí

Dara Rolins vystavila opálený zadeček na dovolené. Fanoušci opět šílí

Nedávno jsme informovali, že zamilovaná zpěvačka Dara Rolins vyrazila se svou láskou, fotbalistou Pavlem Nedvědem, na exotické Maledivy. Nyní odtud sdílí jednu... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-02T14:14+0100

2022-02-02T14:14+0100

2022-02-02T14:14+0100

celebrity

instagram

dovolená

zpěvačka

postava

fotografie

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1091/02/10910252_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_b71bc90da81c44bae877f2fb1c43b7fa.jpg

Rolins je aktuálně velmi zamilovaná a nebojí se to ukázat světu. To ale není vše. Slovenská pěvkyně se totiž rozhodně nebojí ukázat ani svou luxusní postavičku v plavkách. A že je se na co dívat!Na posledním snímku je Dara zachycena v jednodílných modrých plavkách, se slunečníma brýlema, jak stojí na pláži opřená o palmu. Samozřejmě, jak už to u ní bývá, její tvář zdobí úsměv od ucha k uchu.A právě tohoto úsměvu si hned všimli její fanoušci. „Váš úsměv je vždy tak opravdový,“ psali.Nebylo to ale zdaleka vše. Mnozí se totiž soustředili na to, jak je Dara dokonalá a sexy.Ženy dokonce Daře postavu záviděly. „No, pěkné tělo!“ psali lidé.Pár uživatelů si také všímalo toho, jak z Dary doslova čiší spokojenost a zamilovanost.Jiní si pak neodpustili svůj pohled na věc: „Slunce, sex a jóga jsou ten nejlepší makeup.“Kromě lichotek ale fanoušci Daře psali, aby si relax u moře užila se vším všudy. Přece jen si to zaslouží.Další to viděli dost podobně: „Paráda, užívejte. Tady je zima jak v tulením zadku.“Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220131/rihanna-bude-maminka-pri-prochazce-se-nechala-zvecnit-s-tehotenskym-briskem-a-takto-ji-to-slusi-17422453.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, dovolená, zpěvačka, postava, fotografie, dara rolins