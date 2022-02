https://cz.sputniknews.com/20220202/dynamo-moskva-mohlo-porazit-duklu-ale-diplomate-zapas-v-liberci-zrusili-nazor-17442902.html

Dynamo Moskva mohlo porazit Duklu, ale diplomaté zápas v Liberci zrušili. Názor

Dynamo Moskva mohlo porazit Duklu, ale diplomaté zápas v Liberci zrušili. Názor

Má politika vliv na sport? Ano, přímý. Potvrzuje to široce medializovaný skandál kolem zápasu volejbalistek moskevského Dynama s českou Duklou, který se měl... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

České velvyslanectví v Moskvě odmítlo udělit víza pěti členům trenérského štábu Dynama se slovy „nejsou potvrzeny důvody pro vstup do ČR“. A bez „pětky“, které byla žádost zamítnuta (mimochodem tam byl trenér statistik, další dva asistenti trenéra, trenér terapeut a druhý lékař), Moskvané odmítli jet do České republiky a požádali Evropskou volejbalovou konfederaci o přeložení zápasu na jiné datum nebo do jiné země. I tato žádost však byla zamítnuta a bylo přijato rozhodnutí o kontumační porážce moskevského týmu za to, že se nedostavil k zápasu.Takto okomentoval situaci pro televizní kanál Match TV generální ředitel ruského klubu Vladimir Ziničev:„Odmítnutí pomoci klubu Dukla vyřešit problém s vízy do České republiky a následné rozhodnutí Evropské volejbalové konfederace (CEV) neodložit zápas Ligy mistrů a započítat kontumační porážku volejbalistkám Dynama Moskva je nehoráznost, nesportovní vztah k ruskému týmu. Poté, co se vedení Evropské volejbalové konfederace písemně obrátilo na ministra zahraničních věcí ČR a české velvyslanectví v Moskvě, jsme se sami obrátili na český konzulát se žádostí o odpověď. Zástupkyně vedoucího konzulárního oddělení na naši žádost odpověděla, že je žádné dopisy od organizací nezajímají. Pokud je klub s něčím nespokojený, můžeme jim napsat stížnost, kterou do pěti dnů posoudí. Nebo znovu požádat o vízum, které do 15 dnů zváží. Odpověď byla spíše výsměchem. Chci zdůraznit, že jedním dopisem jsme žádali o víza pro celou delegaci, pro celý tým. České velvyslanectví však některým členům týmu udělilo vízum na tři dny, jiným na dva roky a u pěti členů našeho týmu došlo k závěru, že nejsou důvody k pobytu v ČR. Naprostá divočina v rozporu se zdravým rozumem.Vladimir Ziničev zavzpomínal na předchozí zápas Dukly s Dynamem, který se hrál v Moskvě, kam Češi přiletěli vojenským letadlem, což vyžaduje další povolení.„Z naší strany jsme tehdy všechno zorganizovali, pomohli jsme jim při vstupu do Ruska. Včera jsme se obrátili na našeho dalšího rivala v Lize mistrů, italskou Novaru, aby nám italská strana vydala schengenské vízum o něco dříve a pro o něco více členů delegace, abychom s těmito vízy mohli přijet do ČR v plné sestavě a odehrát zápas v ČR 13. února a 15. února v Novaře. Navíc 15. února čeká Duklu také domácí zápas Ligy mistrů proti tureckému týmu. Český klub by klidně mohl odehrát dva domácí zápasy po sobě, aniž by někam přejížděl. Jiné civilizované týmy nacházejí řešení. Například klub Fenerbahce se dohodl s Dynamem Kazaň na odložení zápasu na později. Dukla na naši nabídku odpověděla, že již utratila peníze za rozhodčí utkání 2. února, a náš návrh odmítla. Jako kdyby Dynamo neutrácelo peníze za letenky, hotel, my také ztrácíme peníze. Slušné společnosti se podle mě takto nechovají. Civilizovaná Evropa ukazuje příklad „civilizace“ v podání vedení českého týmu. Českou republiku již dříve Rusko zařadilo na seznam nikoli přátelských zemí. Tyto kroky ve vztahu ke klubu Dynamo tento titul zcela potvrzují.A výsledkem volejbalového skandálu je to, že vztahy mezi Ruskem a Českou republikou jsou ještě více narušeny. Diváci a fanoušci v Evropě jsou ochuzeni o velkolepou sportovní podívanou, protože zápas Dynama Moskva s Duklou mohl být velmi napínavý. Mimo jiné proto, že v týmu Dynamo hrají skutečné hvězdy a nejzářivější z nich je jedinečná dvojnásobná mistryně Evropy, mistryně světa Natalja Gončarovová. Porazily by hráčky Dynama své české soupeřky v libereckém zápase 2. února? Je to docela možné. Loni se jim to totiž při již zmíněném utkání 1. kola skupinové fáze ženské Ligy mistrů v Moskvě podařilo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

