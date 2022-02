Experti a odpůrci fyzických trestů u dětí vyzývají Jurečku, aby se proti násilí na dětech vymezil

https://cz.sputniknews.com/20220202/experti-a-odpurci-fyzickych-trestu-u-deti-vyzyvaji-jurecku-aby-se-proti-nasili-na-detech-vymezil-17450313.html

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nedávno promluvil o fyzickém trestání dětí a na ten popud jej nyní experti na vzdělávání v otevřeném dopise... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Ministr v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz promluvil o tom, zda by se měl zákaz fyzického trestání dětí dostat do trestního zákoníku. Stál si za tím, že není správné uzákonit, že rodič nemůže ve výjimečné situaci ve výchově dát pohlavek či „lepnout jednu na zadek“. Za důležité ale považuje, aby se odlišovalo nepřiměřené násilí a akt k vymezení mantinelů, o kontextu však mají rozhodovat soudy. Jurečka mimo jiné podotkl, že je svým rodičům vděčný za to, že mu v minulosti v pravý okamžik dali facku.Jeho slova se ale setkala i s nesouhlasem a kritikou. K věci se v tomto duchu vyjádřily například psycholožka Jana Nováčková a autorka projektu Děti jsou taky lidi Zdeňka Šíp Staňková.Zmiňme, že tyto ženy spolu se šéfkou nadace Ashoka ČR a Slovensko Pavlínou J. Hořejšovou mají na svědomí dopis, odmítající bagatelizaci násilí na dětech. Tento dokument již podepsaly tři desítky zástupců vzdělávacích institucí či nadací. Do středy svůj podpis připojily navíc téměř dva tisíce lidí.Autoři dopisu i lidé, kteří jej podepsali, si stojí za tím, že v tomto případě je nutná prevence, vzdělávání a osvěta. Prosazují, aby politici přispívali k větší citlivosti k násilí na dětech. S Jurečkou se shodli na tom, že není účelné definovat přiměřenost trestu.Argumentují také tím, že po bití dítě neopakuje nežádoucí chování z přesvědčení, ale ze strachu. Naopak z trestů se učí, že je možné konflikty řešit násilím a ubližovat jiným, pokud je silnější. Jsou tedy projiné výchovné metody, které v textu zmiňují. Odkazují se také na různé výzkumy, které mají dokazovat negativní dopady fyzického trestání.Po Juračkovi tak nyní chtějí, aby násilí na dětech odsoudil a podpořil osvětu. Věří, že se s daty obeznámí.Připomeňme, že pokud jde o fyzické tresty, v Česku nejsou zákonem zakázány. Zákaz platí podle mezinárodního serveru na podporu ukončení fyzického trestání ve 23 státech EU. Jako první země se k tomu zákonu přihlásilo Švédsko (r. 1979) a zatím poslední zemí je Francie (r. 2019). Platný je také v Polsku (r. 2010), v Maďarsku (r. 2005), v Německu (r. 2000) či v Rakousku (r. 1989).V roce 2019 při 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte někdejší ombudsmanka Anna Šabatová prohlásila, že Česko by zákaz mělo zvážit. Výkazy ministerstva práce ukazují na to, že sociální pracovníci museli v posledních letech řešit přes 500 případů tělesného týrání dětí za rok.Zmiňme, že dle výzkumu Ligy otevřených mužů (LOM) a výzkumné agentury Nielsen Atmosphere z roku 2018 téměř dvě třetiny českých rodičů při výchově dětí používají fyzické tresty. Polovina z nich nejčastěji přistupuje k plácnutí na zadek či přes ruce, pětina dá pohlavek či facku. Přes dvě pětiny Čechů (43 procent) ale facku či plácnutí za fyzický trest nepovažuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

