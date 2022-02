https://cz.sputniknews.com/20220202/istanbulska-umluva-muze-vlade-zlomit-vaz-fiala-radeji-mlci-17444613.html

Istanbulská úmluva může vládě zlomit vaz. Fiala raději mlčí

Istanbulská úmluva může vládě zlomit vaz. Fiala raději mlčí

Deviantní Istanbulská úmluva v Česku zatím platit nebude. ODS tím ale zadělala naproblémy ve vládní koalici. Začněme zprávou, kterou lidé sledující téma... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek požádal o odklad projednání Istanbulské úmluvy do konce ledna 2023. Ke svému smutku to zjistil liberální web Deník N.„Jednání vlády o úmluvě budou předcházet další politická jednání," sdělil serveru mluvčí Fialovy vlády Václav Smolka. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že žádost o další odložení projednání, a to do konce ledna 2023, odeslalo úřadu vlády minulý týden.To je ta sterilní úřednická rétorika. Ale víte, co se za diskuzí o úmluvě skrývá? Obava z rozpadu vládní pětikoalice. Deník N tvrdí, že současná vládní koalice premiéra Petra Fialy má k úmluvě spíše vlažný postoj. Fiala serveru na dotaz, zdali on sám je pro ratifikaci dokumentu, či nikoli, neodpověděl.Jde totiž o to, že ideologickou Istanbulskou úmluvu aktivně podporují Piráti, STAN a někteří poslanci z TOP 09. A tu se to láme. Proti úmluvě je právě ODS, KDU-ČSL a těch pár lidí z topky.Situace je jasná. Ať premiér Fiala rozhodne jakkoli, v jeho pětikoalici to bude dělat zlou krev. Pokud by ji teď měla ratifikovat Poslanecká sněmovna a pak Senát, došlo by k ostrým bojům uvnitř Parlamentu i před jeho zdmi.Istanbulská úmluva jasně ukazuje, že vládní koalice je náhodné protibabišovské souručenství, nikoli pevný svazek politických sil, které jednají společně a přemýšlejí jednotně. A premiér? Ten raději strká hlavu do písku. Bojí se, aby se mu po pár týdnech nerozpadla koalice.O odložení projednání Istanbulské úmluvy Sputnik hovořil s poslankyní za SPD a místopředsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.Nebudou se třeba Piráti proti rozhodnutí bouřit? Vypadá to totiž, že Istanbulská úmluva by mohla být pro pětikoalici velmi citlivá záležitost.Neilustruje to tu věc, že kromě kritiky Babiše vládní koalici nic nesjednocuje? Každá strana má své priority a Istanbulská úmluva je velmi závažný dokument.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

