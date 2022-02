Jak správně užívat vitamín C? Žvýkací želé není ta správná volba

https://cz.sputniknews.com/20220202/jak-spravne-uzivat-vitamin-c-zvykaci-zele-neni-ta-spravna-volba-17428825.html

Myslíte si, že kyselina askorbová neboli vitamín C dokáže bojovat s nebezpečnými virovými infekcemi? Ukazuje se, že všechno není tak zcela užitečné, jak se u... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-02T06:29+0100

2022-02-02T06:29+0100

2022-02-02T06:29+0100

zdraví

lékař

ovoce

zelenina

potravinový doplněk

vitamín c

Během pandemie chřipky a covidu je to opravdu látka, která nejlépe chrání organismus. Pojďme se podívat, na co bychom se se měli především zaměřit.Především je důležité, vybrat správné dávkování. Podle Mariny Makiši, dietoložky a gastroenteroložky, existuje něco jako preventivní dávka vitamínu C. A vždy musí být uvedena na obalu výrobku v části „Složení“. Dávkování pro děti a dospělé je uvedeno zvlášť. Pokud nejíte ovoce a zeleninu, které obsahují alespoň určité procento užitečných látek, můžete je doplnit v lyofilizované formě. Pozor! Neměli byste pít více, než je norma, protože hypervitaminóza může vést k alergickým reakcím, nevolnosti, závratím a srdečním problémům. Obecně platí, že úplný seznam nežádoucích účinků není dosud zcela znám. Je však již dlouho vědecky prokázáno, že nadbytek tohoto produktu narušuje některé procesy v našem těle,Lékařka uvedla, že doporučený denní příjem vitamínů k dnešnímu dni je následující:Pokud se jedná o komplex vitamínů ve formě léků, měl by se užívat perorálně po jídle. Dospělí a děti starší 14 let by měli preventivně užívat 2 až 4 tablety (50 až 100 miligramů) denně. Děti ve věku 6 až 14 let by měly užívat 1 až 2 tablety (25-50 miligramů) denně.Podle odbornice jsou léčebné dávky pro děti a dospělé 2-4 tablety (50-100 miligramů) ve třech až pěti dávkách denně. Pro děti od 6 do 10 let 4 tablety (100 miligramů) 2 až 3krát denně a pro děti ve věku 10 až 14 let 4 až 6 tablet (100 až 150 miligramů) 2 až 3krát denně.Makiša upřesnila, že průběh léčby a dávkování závisí na konkrétním onemocnění a určuje ho pouze lékař.„Koňské dávky" vitamínu CCo se týče užívání vitamínu v „koňských dávkách“ k léčbě nachlazení nebo zmírnění kocoviny, všechna tato doporučení jsou podle lékařky zastaralá. Dnes je prokázáno, že vitamín C v době nemoci nemá žádný vliv na to, jak nemoc probíhá a bude probíhat. Nicméně jeho přítomnost ve stravě pomáhá zbavit se problému o něco rychleji, takže nemá smysl užívat „koňskou“ dávku vitamínu na počátku onemocnění.Vitamínové želé je zloZvláště odbornice upozornila na žvýkací vitamíny pro děti, které rodiče rádi dávají svým dětem. Poznamenala, že tyto syntetické tzv. zdravé sladkosti nejsou ničím jiným než marketingovým trikem. Podle odbornice je důležité, aby děti dostávaly dostatek vitamínu C z ovoce a zeleniny, aby si zvykly na normální stravu. Normálně jim dáme jednu mandarinku, kiwi nebo jim dáme brokolici a papriku. Hotovo a mají svůj denní příděl vitamínů. Všechny syntetické vitamíny, které jsou navíc ve sladké formě, v níž je obrovské množství barviv, by se dětem do tří let věku neměly podávat vůbec. To vše vytváří u dětí nesprávný vzorec stravovacího chování. Přestanou jíst normální jídlo a žádají rodiče jen o sladkosti. Lékařka se domnívá, že jde spíše o marketingový tah než o snahu nasytit děti zdravými vitamíny v krásné formě.Odbornice vyzývá, abychom dětem nedávali tyto „zdravé sladkosti“, ale naučili je jíst normální zdravou stravu, včetně potravin s vysokým obsahem vitamínu C.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

