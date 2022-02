https://cz.sputniknews.com/20220202/levny-plyn-od-rusu-dekuji-nechci-lidovec-se-pustil-do-orbana-ale-schytal-to-od-cechu-17447243.html

Levný plyn od Rusů? Děkuji, nechci! Lidovec se pustil do Orbána, ale schytal to od Čechů

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se na svém twitterovém účtu tvrdě vymezil proti postupu maďarské vlády ve vztazích s Moskvou. Bartošek je přesvědčen, že ČR... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán se v minulosti postaral o to, aby Maďarsko mělo dlouhodobé kontrakty s Ruskem ohledně dodávek plynu. Nyní se to Budapešti zřejmě vyplácí, protože má možnost nakupovat ruský plyn pětkrát levnější než ti, co spoléhají spíše na krátkodobé kontrakty. I když tato strategie bezpochyby přináší své ekonomické výhody, politická cena je příliš vysoká, myslí si někteří přední zástupci české vládní koalice. Jedním z nich je například místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, který postup maďarské strany kritizuje. Místopředseda lidovců označuje tyto dohody s Moskvou za paktování s diktátorem a obává se nepříznivých geopolitických následků.Již se již tradičně stává, kontroverzní tweet na účtu českého politika vyvolal žhavé spory mezi uživateli. Jedním z prvních se do této diskuze vtrhl politický oponent pětikoalice a člen SPD Jaroslav Foldyna.Běžní čeští občané, kteří bezprostředně doplácí na nepříznivé tendence na energetickém trhu, také nenechali Bartoškův výrok bez reakce.Tuto pozici podpořil i uživatel jménem Richard, který kritizuje politizaci ekonomických záležitostí.Mnozí uživatelé nebyli spokojení s tím, že současná vláda v tomto případě nejedná v zájmů svých občanů.Nechyběli ani ti, kteří se s postojem Bartoška ztotožnili a zdůraznili, že Česká republika se má držet od Ruska a Orbána co nejdál.Rusko-maďarská spolupráceVčera maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó po setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem uvedl, že Maďarsko a Rusko přijaly společné plány spolupráce v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, potravinářství a výzkumu vesmíru. Jednání mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska se konalo 1. února a trvalo přibližně hodinu a půl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

