Média: Ukrajina začala od Maďarska kupovat ruský plyn

Plyn, který v úterý začala Ukrajina nakupovat od Maďarska, je ruského původu, upozornil portál Strana.ua. 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Již v pondělí ředitel společnosti Operator GTS Ukrajiny Sergij Makogon oznámil, že Kyjev poprvé začal dovážet plyn přímo z Maďarska, zatímco dříve dostával palivo reverzně.V příspěvku se také uvádí, že zahájení dodávek se časově shodovalo s návštěvou maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskvě. Maďarský premiér po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem uvedl, že se obě strany blíží dohodě o dodávce další miliardy metrů krychlových plynu. Putin včera poznamenal, že zvýšení dodávek plynu o toto množství by pro Rusko nemělo být „zvláštním problémem“.Formálně Kyjev od roku 2015 plyn od Ruska nekupuje a dostává ho prostřednictvím takzvaného virtuálního rezervu. Toto schéma zahrnuje kompenzaci dodávek, kdy ukrajinští spotřebitelé odebírají část tranzitního plynu, který Gazprom posílá do Evropy. Fyzicky nepřekračuje západní hranici, ale je registrován jako dovoz z EU.Podle smlouvy, kterou Gazprom a Naftogaz podepsaly na konci roku 2019, ruská společnost garantuje čerpání 40 miliard metrů krychlových plynu ročně přes ukrajinské území. Dodávky nicméně klesají, jak řekl Sergij Makogon, v prvních dnech roku tranzit klesl téměř o polovinu.Import z MaďarskaUkrajina poprvé v historii zahájila fyzický dovoz plynu z Maďarska, včera to oznámil šéf společnosti Operator GTS Ukrajiny Sergij Makogon.Dříve Ukrajina prováděla virtuální reverz plynu z Maďarska.„Dnes poprvé v historii začal fyzický dovoz plynu z Maďarska na Ukrajinu. Dříve mohl systém GTS fungovat pouze ve směru z Ukrajiny do Maďarska. Díky přijatým technickým opatřením byla vytvořena možnost dopravy plynu v obou směrech,“ napsal v úterý Makogon na své facebookové stránce.Maďarský směr se podle něj stal po Slovensku druhou garantovanou trasou pro dodávky plynu na Ukrajinu, a to i při absenci tranzitu z Ruské federace. „Otevření této trasy vytvořilo příležitost pro obchodníky organizovat dodávky zkapalněného plynu na Ukrajinu z terminálu v Chorvatsku,“ dodal Makogon.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

