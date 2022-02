https://cz.sputniknews.com/20220202/ministr-kultury-baxa-o-rude-armade-do-osvetimi-dorazila-ze-ji-osvobodila-se-vykourilo-17439148.html

Ministr kultury Baxa o Rudé armádě: „Do Osvětimi dorazila.“ Že ji osvobodila, se vykouřilo?

Ministr kultury Baxa o Rudé armádě: „Do Osvětimi dorazila.“ Že ji osvobodila, se vykouřilo?

27. 1. 1945 byl Osvětim osvobozen vojáky Rudé armády 1. ukr. frontu, tedy sovětskými vojáky ze 100. střelecké divize 106. střeleckého sboru 60. armády. V... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-02T19:59+0100

2022-02-02T19:59+0100

2022-02-02T19:59+0100

názory

česká republika

rudá armáda

rozhovor

osvětim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1129/99/11299941_0:396:2616:1868_1920x0_80_0_0_b30e39b95a80ec0bee9c15f248d5669b.jpg

Když český vládní politik na sociální síti utrousí, že Rudá armáda do koncentračního tábora Osvětim „dorazila“, zní to tak, jako by tam přijela na výlet.„27. 1. 1945 dorazila sovětská armáda do Auschwitz-Birkenau, kde zahynulo více než milion lidí...“ (ministr kultury Martin Baxa /ODS/; Twitter)Ve skutečnosti se touto nepřesností manipulují dějiny; úmyslně či neúmyslně… Rudá armáda osvětimský tábor pro masové vyvražďování (zejm. Židů) osvobodila, událost má zároveň i nadčasově symbolický význam, míní se tím vklad do porážky nacismu, který měl ve své doktríně vepsánu programovou genocidu „podlidí“.Nacisté se marně snažili zahladit stopy toho, co se v lágru odehrávalo, např. lékařské pokusy na lidech či brutální zacházení… Dokud sovětští vojáci nespatřili haldy (tuny) vlasů; zubů, výrobků z lidské kůže, dotud si něco podobného neuměli v nejhorším snu představit, a to prošli válkou… Přeživší vězni-otroci (nacisté šli cynickou cestou vyhlazení prací - Vernichtung durch Arbeit) představovali už namnoze jen živoucí kostry potažené kůží, s těží schopné komunikovat.Je otázka, co vědí žáci/studenti o této kapitole dějin. Vyjádří-li se ministr kultury nepřesně, možná to ovlivní způsob reflexe dějin u těchto mladých. (Ve Sputniku jsme již psali o českém překladu nadpisu Arbeit macht frei z Osvětimi, který se nemotivovaně umístil nad bránu Památníku Vojna v ČR, což místní ředitel na dotaz nedokázal kloudně vysvětlit, pozn. aut.).Baxa, pocházející ze Západočeského kraje, nikdy neupírá zásluhu na osvobození západní části našeho území Američanům. V jeho podání je to tak, že strýček Sam Plzeň osvobodil. US armáda sem na pouhý „výlet“ jistě nedorazila, šlo přece o osvobození… Pokud jde o sovětské vojáky: má to být dle Baxy jedno?Na žádost o rozhovor ministr Baxa nezareagoval. Tak jsem se obrátil s prosbou o komentář na novináře Štěpána Kotrbu a historika Jaroslava Kojzara. Čili – proč se současný politik takto staví ke známým faktům, nota bene v roli ministra kultury ještě k tomu? Nedbalost? Záměr? Zlý úmysl?Pane Kotrbo. Teď mi nejde o historickou analýzu, spíše se zeptám, proč současný politik, nota bene v roli ministra kultury, takto nepřesně glosuje historickou událost? Ono to vlastě vypadá dost nevinně, ale když se nad tím člověk zamyslí, je to zhruba v podobné rovině, jako by například řekl, že Američané učinili Měsíc zemi blíže. Přitom přesná informace zní: Američané přistáli na Měsíci. Mohlo by jít o (latentní) snahu pozměnit dějiny pro ty mladší?Štěpán Kotrba: Já panu Baxovi rozumím, že je mu slovo svoboda cizí. A jsem sám za sebe rád, že Rudá armáda „dorazila“ nacistické gaunery, když dorazila do jejich hlavního stanu v Berlíně.Západní spojenci by toho nebyli schopni, ti by se nakonec s nacisty domluvili, jako se o to pokoušeli při úsilí o separátní mír s Rudolfem Hessem. („Let říšského ministra a zástupce nacistického vůdce Adolfa Hitlera Rudolfa Hesse do Anglie se považuje za jednu z nejzáhadnějších událostí druhé světové války a různé spekulace vyvolává dodnes“…/viz ČT24/, pozn. aut.)Tisíce vězňů v Osvětimi se dočkaly osvobození; byly rády, že je zastihlo živé. 7 tisíc vězňů, kteří v táboře zůstali, uvítalo 27. ledna 1945 pěší divizi generála F. M. Krasavina (RA) jako osvoboditelku. (Prvnímu ukrajinskému frontu velel maršál I. Koněv, pozn. aut.)Jde o to, že někteří vězni byli s ustupujícími nacisty přesunuti jinam; němečtí nacisté se na poslední chvíli pokusili komplexy lágru Osvětim dokonce zničit, aby se svět nedověděl, co za hrůzy se zde odehrávaly. Záměr se zcel nezdařil, v lágru zůstali vězni neschopni „evakuace“...A proto pamatujeme na Jom ha-šo´a (hebrejsky) jako připomínku šesti milionů Židů, kteří byli nacisty zavražděni během holokaustu, jako připomínku povstání ve varšavském ghettu, jako připomínku osvobození Osvětimi, kde zahynulo více než milion a půl vězňů. Nezapomeneme. Nezapomenou naše děti a děti jejich dětí. A neodpustíme. Ještě ani dnes.Pane doktore, vyjadřuje se ministr Baxa jen nepřesně, nebo je za tím úmysl?Jaroslav Kojzar: Já si tedy nemyslím, že by vládní politik byl takto nedůsledný jen tak. Nemyslím si, že je to náhoda. Stačí si vzpomenout, jak Poláci tvrdili, že Osvětim osvobodili Ukrajinci, viz výrok na toto konto polského ministra zahraničních věcí Grzegorze Schetyny (2015). Toto kvazi tvrzení v dnešním kontextu může být, a také je, dále dezinterpretováno, např. tak, že Osvětim osvobodila Ukrajina (historická nepravda, pozn. aut).Potíž je v tom, že nebyla žádná samostatná Ukrajina v roce 1945 a v 1. ukrajinském (dříve voroněžském) frontu (SSSR) Ukrajinci sice bojovali, ale podíl Ukrajinců v divizi, kterážto osvobozovala tábor, se pohyboval nanejvýš v řádu několika procent. V dobových reáliích to nehraje žádnou roli, protože podstatné je přece to, že v Koněvově armádě obecně bojovali zkrátka sovětští vojáci, kde vítězství ve válce patří rovným dílem všem z nich, bez ohledu na etnickou příslušnost; jednotlivé fronty RA nebyly stavěny na etnickém principu a jejich názvy (měnily se, pozn. aut.) souvisí s místy, kudy vedla fronta…Když moderní politik v ČR tvrdí, že Rudá armáda do Osvětimi „dorazila“, pak to skutečně zní, jako by tam snad přijela „na výlet“. Každopádně je to zavádějící. Mohl by se pan ministr vyjadřovat přesně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220128/sovetska-armada-jen-prichazi-ale-americka-osvobozuje-pohled-ministra-baxy-na-osvobozeni-osvetimi-17382327.html

česká republika

osvětim

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

česká republika, rudá armáda, rozhovor, osvětim