Oblíbený nápoj, který působí jako afrodiziakum. Často bývá na snídaňovém menu a čaj to není

Oblíbený nápoj, který působí jako afrodiziakum. Často bývá na snídaňovém menu a čaj to není

Kakao může přispívat ke zlepšení fungování mozku a snižovat pravděpodobnost vzniku krevních sraženin. Tento nápoj nemá na rozdíl od kávy žádné závažné vedlejší...

2022-02-02T00:21+0100

2022-02-02T00:21+0100

2022-02-02T00:21+0100

Podle odbornice je kakao nápoj bohatý na antioxidanty. Jak uvedla Solomatinová, kakao obsahuje hořčík, který je nezbytný pro mnoho reakcí v těle. Mezi hlavní patří zejména: uvolnění cévní stěny, snížení krevního tlaku a tvorba kostní tkáně. Kromě toho má hořčík relaxační a uklidňující účinek, zdůraznila. Kakao velmi dobře ředí krev, a tím zabraňuje tvorbě krevních sraženin, dodala.Dále upozornila na skutečnost, že kakao lze zařadit mezi afrodiziaka: tento nápoj velmi dobře tonizuje, ale „nepůjčuje“ energii jako káva. Podle odbornice se při pití kávy člověk stává závislým na kofeinu, což u kakaa neplatí.V neposlední řadě konstatovala, že kakao zlepšuje průtok krve, což normalizuje související procesy.Přínosy kakaa pro lidský životVýživová specialistka Anastasia Kornilovová promluvila o přínosech kakaa pro lidský organismus. Zároveň upozornila, že tento nápoj by se měl pít s mírou, protože je velmi kalorický.Studie vědců zahrnovala 2 druhy hořké čokolády: s obsahem kakaa 70 % a 85 %. Náhodného kontrolovaného výzkumu se zúčastnili zdraví dospělí lidé ve věku 20 až 30 let. Dvě kontrolní skupiny konzumovaly 30 gramů hořké čokolády (s 85 a 70 % kakaa) denně a druhá kontrolní skupina čokoládu nekonzumovala vůbec. Experiment trval tři týdny. Nálada byla zaznamenávána pomocí použití rozvrhu pozitivních a negativních emocí.Kakao je podle jejích slov bohaté na polyfenoly. Často se však ošetřuje zásadami, což může vést ke ztrátě jeho zdravých vlastností. Měli byste si tak vybrat ekologický produkt s minimálním zpracováním.Odbornice na výživu také upozornila, že kakao by se nemělo konzumovat příliš mnoho, protože může mít negativní vliv na hmotnost a nadměrně stimuluje lidský nervový systém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

