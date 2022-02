https://cz.sputniknews.com/20220202/pokud-nepochopis-stalingrad-nepochopis-rusko-blaha-ukazal-proc-rusove-prestali-verit-zapadu-17439855.html

„Pokud nepochopíš Stalingrad, nepochopíš Rusko.“ Blaha ukázal, proč Rusové přestali věřit Západu

2. února v roce 1943 skončila bitva u Stalingradu – jedna z nejkrvavějších vojenských operací v historii lidstva, během které se Sovětskému svazu podařilo... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle Blahy je bitva u Stalingradu neuvěřitelně aktuální i dnes, neboť je prý názornou ukázkou „západní arogance“.„Hitler podceňoval Rusy, podceňoval Slovany. A dostal lekci. Od sovětských komunistů! Stejnou lekci dostane Západ od prezidenta Putina, když bude dále vyzývat a štvát do války. Rusové války nezačínají, oni je končí,“ uvedl slovenský poslanec.Blaha tvrdí, že bitva, která zvrátila dějiny a rozhodla o Hitlerově porážce, přinesla přes milion obětí na straně Sovětského svazu. Spojené státy ale podle něj nikdy nebudou schopny pochopit tato utrpění.„Těžko vysvětlovat Američanům, kolik si Rusové vytrpěli ve válce. Jen ve Stalingradu zemřelo více Rusů než Američanů za celou válku. Nikdy nepochopí, co je to přijít o 27 milionů lidí. O tolik přišel Sovětský svaz celkově. Pro srovnání Dánové přišli ve válce o 6 tisíc lidí, Belgičané o 88 tisíc, Irové o 100 lidí a Švédové o dva tisíce a ještě na tom brutálně vydělali, protože ze švédské oceli se vyráběly hitlerovské zbraně,“ poznamenal Blaha.Dnešní pokusy těchto evropských národů vnutit Rusku, jak má vnímat svou bezpečnost, nemají proto podle Blahy žádné šance na úspěch. Poslanec tvrdí, že po zkušenostech s Hitlerem se Rusové obávají, že se na Západě vznítí nová vlna rasové nenávisti namířená proti Slovanům.„Pokud nepochopíš Stalingrad, nepochopíš Rusko. Ne, ruský národ nikdy nebude věřit Západu... Napoleon se oháněl Polskem, tak jak se dnes Biden ohání Ukrajinou. Hitler se oháněl tím, že Němci mohou expandovat, kam se jim zachce, tak jak se dnes Západ ohání tím, že NATO může expandovat, kam se mu zachce,“ dodal.Ruský národ ale podle Blahy ví, že řeči Západu o svobodě a demokracii nestojí za nic, protože prý ve skutečnosti jen „dobýval, raboval a vraždil Slovany“.„Zkoušeli to Francouzi, zkoušeli to Němci, nyní to zkoušejí Američané. Záminky jsou různé. Cíl je vždy tentýž – zničit Rusko. A Vladimir Putin to ví. Celý ruský národ to ví,“ tvrdí Blaha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

