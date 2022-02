https://cz.sputniknews.com/20220202/pripravte-si-senzacni-borsc-podle-velmi-jednoducheho-receptu-17437070.html

Připravte si senzační boršč podle velmi jednoduchého receptu

Dnes jsme si pro vás připravili poněkud netradiční polévku pro náš region – boršč. Boršč je snad nejoblíbenější polévkou Ukrajinců a také Rusů. Není se čemu... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Co budete potřebovat na přípravu této dobroty?Jak na přípravu?Postavte vývar na sporák a přiveďte k varu. Poté přidejte nakrájené zelí, nakolik to se bude vařit nejdéle. Pak nastrouhejte řepu. Na sporáku rozehřejte pánev, přidejte olej a osmažte řepu s rajčatovým protlakem, poté přidejte citronovou šťávu z půlky citronu a trošku vývaru. Zakryjte pokličkou a nechce dusit asi 15 minut. Nakrájejte brambory a přidejte je do polévky. Když už bude téměř hotová, přidejte řepu, všechno dobře promíchejte a nakonec přidejte ještě máslo a česnek podle chuti. Dosolte, jak to máte rádi.Dobrou chuť!Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

