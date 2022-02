https://cz.sputniknews.com/20220202/razantni-omezeni-svobody-experti-kritizuji-novelu-pandemickeho-zakona-a-popisuji-negativni-scenar-17443154.html

„Razantní omezení svobody." Experti kritizují novelu pandemického zákona a popisuji negativní scénář

„Razantní omezení svobody.“ Experti kritizují novelu pandemického zákona a popisuji negativní scénář

02.02.2022

Proti zrychlenému postupu projednávání pandemické novely vystupovali poslanci opozičních ANO a SPD. Dolní komora jej ale schválila 80 hlasy 80 ze 136 přítomných poslanců. Proti jich bylo 55.Zrychlené schvalování zákonů ve stavu legislativní nouze znamená, že poslanci vynechávají první čtení. Začínají druhým čtením, v němž mohou předkládat pozměňovací návrhy. Závěrečné třetí čtení pak může následovat bezprostředně.Koalice usiluje o zrychlené projednání i kvůli tomu, že platnost základních částí pandemického zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí s posledním únorem.Novela podle hlasů některých ústavních právníků přinejmenším naráží na hranu Ústavy, mezi ně patří třeba Jan Wintr nebo Jan Kysela. Podle Wintra je na hraně opatření tzv. „samokarantény“ až do potvrzení skutečné nákazy v případě, že se vrátí z rizikové oblasti či mají pozitivní test v práci.Odborník na zdravotnické právo a bývalý kandidát Pirátů na ministra zdravotnictví Ondřej Dostál zase kritizoval karantény přes SMS.To je na pováženou i podle ústavního právníka Jana Kysely.„Vláda byla motivována dobře v tom smyslu, že se snaží opatřit zákonnou oporu té praxi, která bez ohledu na cokoliv funguje. Nicméně jde o to, jestli ta zákonná opora dostačuje. Tohle je asi nejspornější, ale nevím, jak by se to dalo jinak zařídit, protože je v celku evidentní, že kdybyste chtěla postupovat podle klasických zásad správního řízení, tak to nemůže fungovat,“ okomentoval novelu pro Blesk Zprávy.Jak ovšem poznamenal pár dní nazpět pro deník Echo24 právník Jan Kudrna, samotná Ústava na epidemii nepamatuje: „Ústava neříká nic o žádné epidemii, mluví o ohrožení životů, zdraví ve značném rozsahu.“ Je to podle něj otázka spíš politická.Podle ministerstva zdravotnictví je však předpis z ústavního hlediska v pořádku. Jaké změny přinese schválení pandemického zákona?Novela zákona předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Jako příklad se uvádí, že úřady budou moci nařídit testování na koronavirus i podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, tedy nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.Důležitý je i bod týkající se nařízení izolace a karantény po telefonu. To totiž budou moci orgány ochrany veřejného zdraví dle předlohy oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Tento postup se ale v minulosti nelíbil členům výboru za opoziční ANO a SPD.Dodejme, že resort bude moci nařídit samoizolaci lidem, kteří se vracejí ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Bude moct stanovit povinnost vyplňování příjezdového formuláře.Za zmínku stojí, že dle novely budou moci nařízení pro své resorty vydávat i ministerstva obrany a vnitra. Důvodem má být to, aby byla „zachována akceschopnost bezpečnostních složek“.Jisté změny by mohly proběhnout i co se týče omezení kulturních akcí i sportovišť. Například mimořádná opatření resortu zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic budou moci nově regulovat jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby.Měly by se tak týkat i zoologických a botanických zahrad, různých kulturních institucí, památek nebo třeba hvězdáren. Pravomoc omezovat dle pandemického zákona budou moci úřady také hudební, divadelní a filmová představení, taneční produkce, slavnosti, kulturní festivaly či veletrhy, dětské zotavovací akce a příměstské tábory.V neposlední řadě zmiňme i omezení provozu vnitřních a venkovních sportovišť, stejně jako výuku ve všech typech škol i v předškolních zařízeních. Dále se regulace dotkne činností vykonávaných mimo provozovny, například přímo u zákazníka (včetně kadeřnických služeb a kosmetiky). Dále by úplný zákaz provozu mohl hrozit hudebním, tanečním a herním klubům, diskotékám, hernám a kasinům.Platnost zákona nakonec bude nejspíš omezená. Zdravotnický výbor Sněmovny totiž doporučil, aby jeho platnost vypršela k 30. listopadu letošního roku.

