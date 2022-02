https://cz.sputniknews.com/20220202/slachta-i-lepsolidi-na-nem-nenechali-nit-suchou-novy-policejni-prezident-dostal-poradne-za-vyucenou-17438480.html

Šlachta i lepšolidi na něm nenechali niť suchou. Nový policejní prezident dostal pořádně za vyučenou

Už je to upečeno. Ale obavy zůstávají. Policie dostane nového prezidenta. Bude jím Martin Vondrášek. Ten je podezřelý ze zvláštních kontaktů na ODS. Bude v... 02.02.2022, Sputnik Česká republika

Novým policejním prezidentem se od dubna stane dosavadní první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Na tiskové konferenci to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan. A Rakušan má s Vondráškem velké plány.„Co se týká očekávání od nového policejního prezidenta, je to každopádně dotažení reformy specializovaných pracovišť policie. Policejní reforma byla diskutována v rámci bezpečnostního výboru, jehož jsem byl členem posledních několik let, ale nikdy jsme neviděli žádné konkrétní závěry," řekl Rakušan. Už dříve ministr uvedl, že jednou z verzí zmíněné reformy je vyčlenění samostatných útvarů pro řešení kyberkriminality a terorismu z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).Rakušan zdůraznil, že s Vondráškem bude mluvit o koncepci policie, vizích do budoucna či rozpočtu, ale nebude policii zadávat konkrétní práci. „Musíme si zvyknout na to, že toto politikům nepřísluší, policie nepodléhá politické vůli a toho já se budu držet. A týká se to i reformy, o které hovořím," řekl Rakušan.Zní to hezky. Jako pohádka. Do Česka se vrátí zákon, bude líp, pravda a láska... vždyť všichni moc dobře známe ty jejich bulíky. Policie by neměla podléhat politické vůli. To by bylo hezké, kdyby Vondrášek neměl kontakt na ODS, vedoucí stranu vládní pětikoalice. Upozornil na to bývalý elitní policista Robert Šlachta.Tak to vypadá, že máme oficiálně kandidáta na policejního prezidenta, Vondráška. Velkého kamaráda ODS z okruhu kolem Ivana Langera. Slibovaná změna žádná, politizace policie bude pokračovat. A spolu s tímto člověkem bude Vít Rakušan chtít ‚moderovat diskuzi’ o reorganizaci NCOZ? Absolutně mimo a nekompetentní vedení ministerstva vnitra od Víta Rakušana,” napsal na svém Twitteru předseda hnutí Přísaha a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.Co z toho lze vyčíst? Že za fasádou správňáckého šéfa policie bude člověk, který může reagovat na politické požadavky ODS. Kontakty na to má. A ODS není zrovna svatá strana. Intelektuál Fiala v jejím čele je jen vějička na lepšolidi.A aby mozaika byla ucelená, tak Vondráška kritizuje i pražská kavárna. Ano, také za politiku. Lepšolidi Vondráškovi vyčítají, že je součástí policejního systému prorostlého klientelismem a servilitou. Spílají Vondráškovi, že se nevymezil proti policejním zásahům proti demonstracím během pražské návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pching před šesti lety. Ideologicky kovaná kavárna nezapomíná.Zkrátka i pražská kavárna obviňuje Vondráška, že bude jednat na politickou objednávku, když to třeba bude potřeba.O novém policejním prezidentovi Sputnik hovořil se šéfem městské policie v Jablonci nad Nisou a místopředsedou RK SPD Libereckého kraje Michalem Švarcem.„Osobu prvního náměstka policejního prezidenta genmjr. Mgr. Martin Vondráška osobně neznám a nemohu se tedy vyjádřit k jeho vztahu k ODS. Je však principiálně špatně, když se do vedení bezpečnostního sboru dostane člověk, který je spjat s jakoukoliv politickou stranou. U Policie ČR tento problém vnímám o to intenzivněji, že Policie ČR v rámci svých úkolů odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti a koná vyšetřování o trestných činech – v trestním řízení vystupuje jako policejní orgán.V kontextu událostí poslední doby, kdy současný policejním prezident genmjr. Mgr. Jan Švejdar končí na vlastní žádost po osobní schůzce s Ministrem vnitra ČR Mgr. Bc. Vítem Rakušanem den před jeho jmenováním je minimálně nestandardní. V souvislosti s tím mne znepokojí informace kolem neprůhledného financování STAN a skutečnost, že nový ministr je předsedou tohoto hnutí. Co pak stojí za koncem genmjr. Mgr. Jan Švejdara ve funkci policejního prezidenta je otázkou," míní pan Švarc.Je policie nezávislá? Když rezort řídil Jan Hamáček došlo k pronásledování některých politiků, za jejich postoje.„Jan Hamáček bohužel zneužíval policii a ministerstvo vnitra k politickému boji a očerňování svých politických oponentů. Pod jeho vedením byl zaveden dle mého názoru totalitní nástroj tzv. 'předsudečné nenávisti'. Ten má za úkol perzekvovat lidi za odlišné politické názory a případy opakovaného očerňování SPD, včetně jejího předsedy, jsou toho jasným důkazem.Chci věřit tomu, že Policie ČR bude mít možnost pracovat nezávisle bez politického ovlivňování či zásahů politiků do její činnosti. Nicméně tato vláda je u moci zatím velmi krátce na to, abychom mohli hodnotit její přístup k policii," míní šéf jablonecké městské policie.Neobáváte se, že současná vláda bude chtít utahovat svobodu slova?„Bohužel svoboda slova je u nás již dlouho a systematicky omezovaná. Sledujeme dlouhodobý trend, kdy ve jménu boje s dezinformacemi jsou informace cenzurovány, a to jak ze strany státní moci, zásahy ze strany Evropské unie, opatřeními nadnárodních společností, a to vše s jasným cílem. Předkládat lidem jediný správný názor, jedinou nezpochybnitelnou pravdu a jakékoliv oponentní názory včetně možné diskuze nad tématy, jakými jsou například covid, Zelený úděl pro Evropu, migrace apod. vůbec nepřipouštět.Dle dosavadních mediálních výstupů současné vládní koalice SPOLU a PIRSTAN se bude tento tlak na svobodu slova stále stupňovat," říká šéf Městské policie v Jablonci nad Nisou Michal Švarc.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

