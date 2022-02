Směr-SD volá po předvolební spolupráci s Hlasem-SD a SNS: Dle Fica vede k vytváření bloků zoufalství

https://cz.sputniknews.com/20220202/smer-sd-vola-po-predvolebni-spolupraci-s-hlasem-sd-a-sns-dle-fica-vede-k-vytvareni-bloku-zoufalstvi-17448642.html

Potenciál Směru-SD a Hlasu-SD je podle Fica opravdu velký. Myslí si, že by tyto strany společně mohly vyhrát parlamentní volby s výsledkem, který by stačil k sestavení vlády jen z těchto dvou stran.Podle jeho slov je to i výsledkem jednání okresních a krajských struktur Směru-SD. Zdůraznil, že hovoří o spolupráci stran či vytváření koalic, nikoli o integraci stran. Fico si také myslí, že současná koalice by se mohla pokusit vytvářet bloky i například s pravicovými opozičními stranami, a proto by se měly spojovat i opoziční strany, jako je Směr-SD a Hlas-SD.Zároveň šéf Směru-SD zopakoval ambici strany vyhrát parlamentní volby. Pokud by se to ovšem nestalo, tak bude respektovat výsledky, stejně jako to, že vládu má sestavovat vítěz. Neměl by problém ani s tím, aby byl premiérem lídr Hlasu-SD Peter Pellegrini.Rovněž prozradil, že jeho strana chce začít se sběrem podpisů na iniciování referenda poté, co Národní rada (NR) SR schválí dohodu o obranné spolupráci s USA. Podle Fica by měl parlament o dohodě jednat příští týden a následně by měl být vytvořen petiční výbor a schváleny tři otázky. Fico také prohlásil, že prezidentka SR Zuzana Čaputová by měla rozhodnout o odložení vojenského cvičení Saber Strike.Právní tým už podle něj připravuje otázky. První se má týkat dosažení předčasných voleb a druhá vypovězení smlouvy s USA. O třetí otázce, která má být sociálního charakteru, se podle něj ještě diskutuje, a to zejména s odboráři. Slovensko-americké cvičení Saber Strike je podle Fica nesmyslné a provokační.Připomeňme, že cvičení je naplánováno na březen na území SR. Jeho součástí má být celkem 3000 vojáků s přibližně 1000 kusy techniky. Slovenští vojáci si s americkými kolegy procvičí obranné způsobilosti a spolupráci v mezinárodním uskupení. Ozbrojené síly SR zdůraznily, že Saber Strike je součástí širší série cvičení od Pobaltí přes Polsko, Českou republiku až po Rumunsko.Reakce na spolupráci z Hlasu-SDCo se týče reakcí na nabídku spolupráce ve volbách, místopředseda mimoparlamentní strany Hlas-SD Erik Tomáš to nevyloučil. Nabídku lídra Směru-SD Roberta Fica však označil za poněkud schizofrenickou. Zdůraznil přitom, že karty rozdají voliči. Do parlamentních voleb ale podle jeho slov půjde Hlas-SD určitě jako samostatná strana.Tomáš zopakoval, že z volební spolupráce Hlas-SD vyloučil jen ĽSNS a OĽANO. Přiblížil, že vyloučení ĽSNS je ideologické a vyloučení OĽANO souvisí s jejich amatérským řízením země.SNS a jejich odezvaPokud jde o Slovenskou národní stranu (SNS), ta prohlášení předsedy Směru-SD Roberta Fica o spolupráci podporuje. Členové strany jsou pro spolupráci v referendu i v komunálních volbách. Uvedla to mluvčí SNS Zuzana Škopcová.Nicméně, SNS opět kritizuje lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, jehož chování označuje za povýšenecké. Vyčítá mu, že nechodí na protesty a nechává za sebe mluvit místopředsedu Erika Tomáše.Předsedu Hlasu-SD kritizoval lídr SNS Andrej Danko i na sociální síti. Pellegriniho obviňuje ze lži a tvrdí, že i kvůli němu budou na Slovensku americká vojska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

